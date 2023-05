Loisirs : Cleveland, Melbourne et Richmond s’entendent

Richmond — Les municipalités du Canton de Cleveland, du Canton de Melbourne et de Richmond, viennent de signer une entente de trois ans en matière de loisirs.

Par cette entente, qui se terminera en 2025, les municipalités favoriseront une meilleure accessibilité aux services et infrastructures de loisirs et culturelle de la Ville de Richmond. L’entente, d’une durée de trois ans, précise déjà les contributions annuelles des municipalités, ce qui permet une meilleure prévisibilité lors de la préparation des budgets.

« Cette entente est une nette progression sur les ententes précédentes », souligne le maire de Richmond, Bertrand Ménard.

De son côté, le maire du Canton de Melbourne, James Johnston, apprécie « la prévisibilité des montants qui seront versés à Richmond, ce qui facilitera la préparation des budgets ».

De plus, l’entente prévoit la création d’un Fonds de supports aux organismes de loisirs doté d’une enveloppe de 20 000 $, recapitalisé annuellement. Également, la nouvelle entente permet de constituer un Comité intermunicipal de loisirs chargé de recevoir les demandes d’aide financière dans le cadre du Fonds. Les critères d’admissibilités à ce Fonds seront déterminés au cours des prochaines semaines. L’entente prévoit qu’il y aura deux dates de tombées pour recevoir les demandes.

Le maire du Canton de Cleveland, Herman Herbers, se dit « heureux de la mise sur pied d’un fonds de supports aux organismes de loisirs qui viendra soutenir l’effort des bénévoles dans le maintien et le développement des loisirs ».

En plus des infrastructures de loisirs, que sont l’aréna, la piscine, le terrain de balle, les terrains de tennis et le terrain de soccer, l’entente inclut également l’organisation de la Fête des nouveau-nés, du carnaval d’hiver, de la Semaine de l’action bénévole, de la Fête de la famille et l’arrivée du Père Noël.