Danville reçoit une aide financière de plus de 80 000 $

Danville — Le 1er mai dernier, le député de Richmond, M. André Bachand, était fier de procéder, au nom des ministres Sonia Bélanger (ministre déléguée à la Santé et aux Aînés) et Andrée Laforest (ministre des Affaires municipales), à l’annonce d’un appui financier de 88 392 $ à la ville de Danville, pour la réalisation d’un projet de mise à niveau d’infrastructures communautaires.

Versé dans le cadre du Programme d’infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA), ces argents permettront donc à la municipalité de procéder à des travaux de mises aux normes des cages d’escaliers du centre communautaire Mgr Thibault.

Le député provincial de Richmond se disait ravi de cette annonce.

« À titre de député de Richmond, c’est avec fierté que je constate que le projet de Danville a été retenu dans le cadre de ce programme. Cette initiative démontre l’importance pour notre communauté de favoriser la vie active et l’épanouissement des personnes aînées. Je tiens à féliciter tous ceux et celles qui participeront à sa concrétisation. »

« Nous aimerions remercier sincèrement le gouvernement du Québec et notre député M. André Bachand pour l’octroi de l’aide financière de 80 000 $ provenant du programme PRIMA. Ces sommes permettront la réalisation d’importants travaux de mise aux normes au niveau des cages d’escaliers du centre Mgr Thibault. Il s’agit d’un geste significatif porté à l’endroit d’un bâtiment important du patrimoine bâti de Danville, qui se retrouve au cœur même de la vie communautaire de nos citoyens. » Souligna pour sa part la mairesse de Danville, Mme Martine Satre.

« Précisons que le Programme PRIMA a pour but d’appuyer les communautés dans leur adaptation au vieillissement de la population. Il permet l’octroi de financement aux municipalités ayant adopté une politique des aînés et un plan d’action Municipalité amie des aînés (MADA), pour la réalisation de travaux d’infrastructures et d’aménagements visant les besoins des personnes aînées. »