La Ville de Danville inaugure son tout nouveau site internet

Danville — Depuis maintenant un peu plus de deux semaines, la ville de Danville propose avec fierté, un tout nouveau site internet à ses citoyens.

Le portail qui se retrouve toujours à l’adresse www.danville.ca est une création de l’entreprise Virage Multimédia de Val-des-Sources.

Ce dernier se veut non seulement modernisé dans son image et son contenu, mais également beaucoup plus intuitif pour ses usagers.

En plus d’y retrouver, bien évidemment, l’emblème et les couleurs de la ville, la nouvelle maxime de la municipalité, Danville s’Active, est à juste titre bien mise en évidence sur la page d’accueil, afin de démontrer la vision dynamique que l’ensemble des élus et l’administration municipale veulent insuffler à la ville de Danville.

À l’aide de ce site internet complètement revampé, la municipalité entend tout mettre en œuvre afin de maximiser la dispense d’informations accessibles aux citoyens, de même que de faciliter les interactions avec ceux-ci.

Pour ce faire différents onglets ont été créés dans le but de bien différencier les dossiers, nous retrouvons donc un espace citoyen, ainsi qu’une panoplie de volets englobant, la vie municipale, les travaux publics (infos travaux), les règlements municipaux, la collecte des matières résiduelles, la programmation des loisirs, l’évaluation et la taxation, des formulaires de toutes sortes et bien d’autres.

La réalisation et la mise en ligne de ce nouveau site internet sont le point culminant de plusieurs mois de travail et de mise à jour régulière de l’identification des besoins, afin de pouvoir finalement arriver avec des pages web de marques pour l’ensemble des résidents danvillois.