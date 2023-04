Les pompiers suivent une formation sur le sauvetage en silo à grains

Richmond – En fin de semaine dernière, huit services municipaux de protection contre les incendies ont reçu une formation technique sur le sauvetage en silo à grains. Au total, 52 pompiers s’étaient déplacés à la caserne de la rue Hayes à Richmond.

Chaque année au Québec, plusieurs dizaines d’agriculteurs deviennent des victimes d’incidents tragiques à l’intérieur de silos à grain. L’an dernier, au Canada, onze personnes ont perdu la vie de cette façon.

« Les gens ont été enchantés par la formation. Les pompiers se sont donnés à 100 %. Ils ont travaillé très fort. C’est une formation de sensibilisation. Ainsi, en attendant les équipes spécialisées en intervention en espace clos, il y a des choses qui peuvent être tentées. Il y a aussi sa sensibilisation aux risques que ces interventions comportent. C’était un beau défi », affirme Guy-Charles Amnotte, agent de liaison avec les médias pour le service de sécurité des incendies de la région de Richmond.

Ces imposantes structures que l’on retrouve bien souvent dans le paysage agricole sont des espaces clos qui présentent bien des risques pour la santé et la sécurité de quiconque y pénètre. Entre autres, durant la période de fermentation de l’ensilage, des fourrages ou des grains sont mis en silos, les gaz qui en émanent alors risquent de provoquer une atteinte permanente aux poumons. Il y a aussi les traumatismes majeurs lors de chutes dans un silo, pouvant entraîner la mort.

Afin d’acquérir de meilleurs outils et techniques de travail, pour répondre plus adéquatement et faire face éventuellement à de telles situations sur l’ensemble du territoire des MRC du Val-St-François et des Sources, du personnel provenant des services municipaux de sécurité incendie de la grande région de Richmond, de Saint-Claude, de Stoke, de Valcourt, de Saint-Félix-de-Kingsey, de Val-des-Sources, de Danville et de Wotton, ont reçu cette formation pratique à l’aide d’un simulateur pouvant recréer des incidents en silo à grains.

« Nous souhaitons maintenant que d’autres services de protection des incendies puissent mettre en place ce genre de formation », de dire M. Amnotte.