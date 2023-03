Québec accorde un soutien de 100 000 $ à la Ville de Richmond

Richmond – Une aide financière de 100 000 $ est octroyée à la Ville de Richmond afin d’appuyer son projet de réfection de trottoirs et d’installation de mobilier urbain.

Le projet de la Ville de Richmond a pour but de favoriser les déplacements actifs et sécuritaires des personnes aînées. Les travaux consistent en la réfection de trottoirs sur les rues Barlow, Carpenter et du Couvent. Il est également prévu d’installer un abri solaire fixe ainsi que des bancs berçants afin d’offrir des aires de repos agréables et pratiques.

« Cette contribution financière du gouvernement du Québec nous permettra d’améliorer la circulation des piétons aux abords du Centre d’art, du CLSC ainsi que de la Caisse. La réfection de ces trottoirs n’est pas un luxe et assurera un déplacement sécuritaire de nos aînés qui en avaient eux-mêmes fait la demande par l’entremise de notre comité MADA », souligne Bertrand Ménard, maire de Richmond.

Le projet s’inscrit dans le cadre de l’appel de projets du Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA), qui vise à soutenir des initiatives contribuant au vieillissement actif au sein de la communauté. Les dossiers admissibles concernent la réalisation de petits travaux d’infrastructures et d’aménagements venant combler les besoins des personnes aînées.

« Je tiens à remercier les personnes impliquées dans ce beau projet et à souligner leur proactivité et leur solidarité envers les personnes aînées de leur communauté. Nous sommes heureux de l’initiative de la Ville de Richmond qui permettra aux aînés de même qu’à l’ensemble des citoyens de se déplacer de façon plus sécuritaire », de dire André Bachand, député de Richmond.

Depuis 2009, plus de 1000 municipalités et MRC regroupant 93,5 % de la population québécoise ont réalisé ou entrepris une démarche Municipalité amie des aînés, laquelle vise l’adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux au vieillissement de la population, en fonction d’une vie plus longue et plus active.