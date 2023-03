La bibliothèque Daniel-Ménard souhaite rencontrer sa clientèle

Richmond —La population est invitée à l’assemblée « Rêvons notre bibliothèque » le 6 mars prochain à la bibliothèque Daniel-Ménard de Richmond.

Le nouveau conseil d’administration de la bibliothèque Daniel-Ménard souhaite ainsi inviter toute la population à une soirée porte ouverte.

Cette assemblée a plusieurs objectifs : rencontrer et informer la population sur les démarches entreprises jusqu’à maintenant pour adhérer au Réseau biblio d’une part, et d’autre part, consulter les adeptes de lecture présents afin de mieux connaître leurs besoins.

Cette transition fait suite à la décision des municipalités de Melbourne, de Cleveland et de Richmond de financer l’adhésion au Réseau biblio de l’Estrie, un organisme permettant d’accroître les services à la population.

« Avec tous les changements qu’il y a à la bibliothèque, nous souhaitons que toute la population se sente impliquée. C’est pourquoi nous voulions rapidement faire une soirée portes ouvertes afin que les gens puissent venir découvrir ou redécouvrir la bibliothèque, voir où nous en sommes rendus avec la transition, et donner leurs suggestions. », affirme Marjolaine Delisle, membre du CA et responsable de la liaison avec le Réseau biblio Estrie.

« En tant que nouveau conseil d’administration, nous nous engageons à ce que toutes nos décisions soient prises dans le but d’offrir un accès aux connaissances à l’ensemble de la communauté. L’accès à la lecture sera notre valeur de base, », poursuit-elle.

Durant la soirée, les gens seront invités à venir flâner dans les locaux de la bibliothèque, pour se choisir des livres ou non, s’imaginer les lieux autrement et faire part de leurs idées et visions. Ce sera aussi le bon moment pour les gens qui souhaiteraient être bénévoles de donner leurs noms et leurs disponibilités.