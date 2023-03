La pénurie de main-d’œuvre pourrait avoir raison des camps de jour à Stoke

Stoke —Si la situation de change pas, la municipalité de Stoke pourrait devoir annuler son traditionnel camp de jour. La pénurie de main-d’œuvre est responsable de cette malheureuse situation.

« La municipalité de Stoke peine à pourvoir les postes vacants en prévision du camp de jour de l’été 2023, et ce, malgré plusieurs actions de communication et de promotion des opportunités d’emplois étudiants. Les gens ne se rendent pas toujours compte comment ce service est essentiel pour les parents », soutient Anne Turcotte, directrice générale à Stoke.

Sur les dix postes requis pour offrir le service complet à la population, seulement quatre sont comblés à ce jour, dont ceux d’aide-coordonnateur et de trois animateurs. Pour assurer le démarrage du service et accommoder un minimum de familles, un autre étudiant devra être embauché sans quoi, les familles de Stoke pourraient devoir se tourner vers d’autres options pour faire garder leurs enfants âgés de 5 à 12 ans cet été.

Malgré la diffusion des offres d’emplois sur le site web, les pages Facebook et le bulletin de la Municipalité, l’envoi d’un dépliant à toutes les adresses civiques du territoire, l’organisation d’un 5 à 8 de l’emploi et la publication via différentes plateformes de recrutement, la municipalité n’a reçu que trop peu de candidatures d’étudiants en âge d’occuper les fonctions de coordonnateur et/ou d’animateurs.

« Le temps commence à manquer considérant que la période d’inscription au camp de jour doit être lancée au plus tard en avril pour s’arrimer à celles des municipalités environnantes. Comme les places y sont limitées, nous sommes soucieux d’annoncer le plus rapidement possible aux parents le démarrage ou non du camp de jour pour qu’ils soient en mesure de prendre les meilleures décisions possibles, dans les circonstances », s’inquiète Mme Turcotte.

La municipalité de Stoke lance ainsi un ultime appel à tous pour que les étudiants âgés de 15 ans et plus soient informés des opportunités d’emplois et de l’expérience enrichissante, tant du point de vue professionnel que personnel, de joindre les rangs du camp de jour.

« J’ai eu la chance de travailler au camp de jour durant six ans, débutant comme animatrice pour cheminer et devenir coordonnatrice. J’ai vécu plein de belles expériences, créé des liens d’amitié avec les autres étudiants et profité de mes étés à avoir du plaisir avec les enfants, beau temps, mauvais temps. J’ai énormément appris durant toutes ces années et j’encourage tous les étudiants à venir découvrir ce qui, pour moi, représente une deuxième famille », témoigne la coordonnatrice sortante Nutella, à l’aube de sa carrière professionnelle.

Pour soumettre sa candidature au poste de coordonnateur ou d’animateur du camp de jour, il suffit de transmettre son CV par courriel à [email protected]