Les gens de Windsor invités à jouer dehors

Windsor – Dans le cadre de sa campagne Plaisirs d’hiver, la Ville de Windsor a invité la population à profiter de la neige pour s’adonner aux sports d’hiver et aux activités extérieures en famille ou entre amis. Patinage, glissage et constructions de neige étaient au rendez-vous dans les derniers jours

Danika Saint-Pierre, technicienne en loisirs à la Ville de Windsor, est très heureuse d’annoncer que la Ville de Windsor a « obtenu une subvention du conseil de sport et loisir de l’Estrie pour faire l’acquisition de tubes pour la glissade hivernale. Ces tubes seront remis à la Maison de la famille des Arbrisseaux afin qu’ils puissent être disponibles au public dans le futur. »

Journée spéciale le 25 février

Dans le cadre de la campagne Plaisirs d’Hiver, le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Windsor a organisé, en partenariat avec plusieurs organismes, une journée d’activités extérieures avec des glissades sur tubes et des jeux gonflables sur le terrain du champ de Golf. Musique, distribution de chocolat chaud et de café étaient au menu. La journée, qui devait initialement avoir lieu le 11 février, avait été reportée en raison de la météo.

De la neige qui tombe à point… pour le défi Château de neige !

Le Défi Château de neige bat son plein partout dans les municipalités du Québec jusqu’au 13 mars. La Ville de Windsor a aussi décidé de lancer son propre concours, vous donnant la possibilité de gagner deux fois plutôt qu’une !

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site web de la ville à l’adresse suivante : https://www.villedewindsor.qc.ca/plaisirs-dhiver-2023/