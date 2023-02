Stoke demande la réfection de la route 216

Stoke – Le conseil municipal de Stoke demande au ministère des Transports et de la mobilité durable du Québec que la réfection d’une partie de la route 216 soit considérée comme prioritaire.

En fait, les élus demandent au ministère de prioriser des travaux de réfection de la route 216 de la jonction du 4e rang Ouest jusqu’au garage municipal dans les plus brefs délais.

Le ministère des Transports et de la mobilité durable prévoit la réfection en 2023 de cette route entre la brasserie Fleurimont et le 3e rang de Stoke. Entre le 3e et le 4e rang, des travaux ont été effectués récemment.

Le revêtement de la chaussée est dans un état de détérioration avancée à plusieurs endroits, occasionnant de nombreux nids-de-poule nuisant à la circulation automobile, mais aussi à celle des cyclistes et des piétons.

« Si vous venez à Stoke, vous aller rapidement constater que la route n’est vraiment pas belle. Dans ce secteur, il y a beaucoup de camionnage en lien avec la Domtar. Cette situation n’aide pas nos chemins », souligne Luc Cayer, maire de Stoke.

Selon les membres du conseil municipal, il s’agit d’un enjeu de sécurité routière.

« Idéalement, je souhaiterais que le ministère réalise ces travaux cette année, mais il ne faut pas rêver en couleur. Il faut plutôt espérer pour 2024-2025 » de dire le maire de la municipalité.

Il connaît des citoyens qui vont prochainement mettre en circulation une pétition demandant au gouvernement d’intervenir rapidement sur cette artère majeure desservant l’entièreté du territoire de Stoke.

Le conseil municipal œuvre depuis plus de deux ans sur un projet d’ensemble visant la réfection du secteur urbain du territoire de Stoke situé entre le garage municipal (numéro civique 365) et la côte de l’Église et englobant les infrastructures pluviales, routières et piétonnières.

Dans ce sens, les autorités municipales demandent une rencontre avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable afin de présenter le projet pour y fixer un échéancier réaliste et un partage des coûts équitables.

Habituellement, le ministère adopte chaque année une programmation triennale d’investissements dont la prochaine (2023-2025) devrait être annoncée au cours du mois de mars.