Val-des-Sources finaliste au Mérite Ovation municipale 2023

Val-des-Sources—Le 14 février dernier, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a fait connaître l’identité des finalistes 2023, dans le cadre de la 18e édition du Mérite Ovation municipale. La ville de Val-des-Sources a reçu l’honneur de voir son projet Quartier Jeffrey être reconnu par le jury, comme étant l’une des meilleures soumission cette année dans le volet Développement économique, économie circulaire et tourisme.

« La Ville de Val-des-Sources possède en son cœur un attrait unique, un puits minier à ciel ouvert de près de 2 km de diamètre faisant partie intégrante du paysage en plus d’être un fort élément d’appartenance pour la population. C’est pourquoi la ville a souhaité développer cet attrait et son pourtour, le quartier Jeffrey, pour en faire un pilier à la fois communautaire, touristique et économique. De cette initiative est entre autres née La Place de la Traversée, une place publique accueillant notamment un marché public, ainsi qu’une halte VR qui stimule à la fois le tourisme et l’économie locale. », souligne notamment la municipalité.

Le maire de Val-des-Sources M. Hugues Grimard, n’était évidemment pas peu fier de voir le Quartier Jeffrey se positionner à titre de projet finaliste parmi les 21 projets retenus, au travers des sept catégories en compétitions.

« C’est une réelle fierté d’être finaliste ! D’autant plus que le projet du quartier Jeffrey a été mis en place pour la population dont l’apport a été considérable grâce à son implication à plusieurs étapes du processus. D’autres éléments viendront d’ailleurs bonifier le quartier Jeffrey. », mentionne M. Grimard.

Les catégories de nominations lors du mérite Ovation municipale sont :

- Aménagement et environnement ;

- Sécurité publique ;

- Milieu de vie, culture et vivre ensemble ;

- Mobilité durable et infrastructure ;

- Administration municipale ;

- Développement économique, économie circulaire et tourisme ;

- Démocratie locale.

C’est les 4 et 5 mai prochains, que la ville de Val-des-Sources aura l’occasion de présenter son projet aux quelque 1500 délégués qui visiteront le Pavillon de l’innovation municipale, lors de la 101e édition des assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec.

Soulignons que celles-ci se tiendront cette année au Hilton Lac-Leamy de Gatineau du 3 au 5 mai, sous le thème L’incontournable gouvernement de proximité. Les quatre grands prix : Joseph-Beaubien ; Coup de cœur du jury ; Avenir climat et Votre Coup de cœur, viendront également s’ajouter à ceux des sept catégories, ce qui portera le total de remises à 11, lors du gala du dimanche soir.

« Reconnaissance très courue, le mérite Ovation municipale de l’UMQ souligne de façon toute particulière, depuis 2005, le fruit du travail de municipalités, MRC et organisations municipales qui ont mis de l’avant des solutions originales pour répondre de façon optimale aux besoins de leur communauté. »