Restructuration majeure à la bibliothèque de Richmond

Richmond — Avec l’intégration au Réseau Biblio et la démission d’une partie de l’ancien conseil d’administration, la bibliothèque Daniel-Ménard de Richmond entreprend une importante étape de restructuration.

Au mois de décembre dernier, la majorité des membres de l’ancien conseil d’administration ont remis leur démission. L’intégration au Réseau Biblio serait en majeure partie responsable de cette désertion.

« Les gens du conseil d’administration à l’époque s’opposaient à beaucoup de choses, par exemple, depuis quatre ans, j’ai tenté de devenir bénévole à la bibliothèque, mais on m’a toujours empêchée d’y accéder. Je n’ai jamais vu ça dans aucun OBNL ; je n’ai jamais été refusé par un organisme dans lequel je tentais de m’engager bénévolement. Et je n’étais pas la seule », souligne Myriam Beaulieu, la nouvelle présidente du conseil d’administration de la bibliothèque Daniel-Ménard.

Dans le but de former de nouveaux bénévoles, d’une façon temporaire, l’horaire a dû être réduit. Ainsi, à l’heure actuelle, la bibliothèque est ouverte les mercredis de 18 h 30 à 20 h et les samedis de 9 h à 11 h 30.

« Notre objectif est de revenir à l’horaire normal le plus rapidement possible et même peut-être d’augmenter les heures d’ouverture. Mais, les anciens membres du conseil d’administration ne veulent pas collaborer avec nous dans cette période de transition », soutient Mme Beaulieu.

Le Réseau

Afin d’effectuer la transition de la façon la plus harmonieuse possible, plusieurs étapes seront nécessaires. « Nous allons prendre contact avec le Réseau Biblio qui va nous aider dans les démarches. Nous devons intégrer un nouveau système informatique et voir au réaménagement de l’espace intérieur afin d’accueillir les nouveaux volumes. Nous mettrons en place un échéancier afin que la population sache où nous en sommes rendus », mentionne la présidente.

Pendant la transition avec le Réseau Biblio, la bibliothèque devrait rester ouverte, sauf peut-être durant une semaine. « Nous souhaitons que ce soit complété au cours du printemps prochain », affirme Mme Beaulieu.

Afin de permettre à la population de s’engager, une assemblée publique intitulée « Rêvons notre bibliothèque » se tiendra le 6 mars prochain à 18 h 30 ; une formation sur le nouveau système informatique permettra à tous ceux et celles qui en ont envie de se joindre à l’équipe de bénévoles.

« Nous voulons repartir sur de nouvelles bases. Notre but est de permettre à la bibliothèque d’être un organisme fondamentalement ouvert à tous et à toutes. Ainsi, nous espérons le plus grand engagement possible de la population et souhaitons ardemment que la bibliothèque soit un lieu ouvert où tout le monde se sent bienvenu », termine Mme Beaulieu.