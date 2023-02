Des membres du service de sécurité incendie de Val-des-Sources honorés pour leurs années de services

Val-des-Sources —Au cours des derniers jours, la direction du service incendie de Val-des-Sources a tenu à souligner le travail et les années de services de certains de ses membres ayant franchi des caps importants de leur carrière respective.

Ainsi, le directeur de la caserne 43, M. Alain Chainé, accompagné du maire de la municipalité, M. Hugues Grimard, de même que du conseiller responsable du service incendie, M. Pierre Benoit, était on ne peut plus fier de voir cinq membres au sein de son équipe, recevoir pareil honneur.

Tout d’abord trois personnes cumulaient 5 ans de services, soient messieurs Matthieu Roy, Marco Cloutier et Sébastien Desharnais. M. Éric Yergeau a quant à lui, vu ses 10 années de travail être soulignées de belle façon, tout comme M. Jean-Paul Côté, qui reçut pour sa part, une médaille soulignant ses 20 années de loyaux services au sein de la brigade de Val-des-Sources.

« Nous sommes plus que chanceux de compter à Val-des-Sources des hommes et des femmes qui se dévouent depuis plusieurs années déjà à protéger la population. Il est tout naturel de souligner, et, surtout, de remercier leur travail essentiel » de mentionner le maire Hugues Grimard.