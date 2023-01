Windsor — Dès l’été prochain, la Ville de Windsor entreprendra le prolongement de la rue Simoneau sur une centaine de mètres.

La Ville de Windsor a cédé un terrain à Han-Logement pour la construction de seize logements adaptés aux personnes ayant un handicap. Les travaux de construction ont débuté. Il reste le prolongement de la rue à faire.

« Le projet Han-Logement est déjà entamé. C’est un prolongement de service », confirme Bruno Vachon, directeur général de la Ville de Windsor.

L’ouverture des soumissions devrait se faire au cours des prochaines semaines.

Cependant, les ingénieurs estiment le coût des travaux à 490 000 $ selon les plans et devis préparés par Les Services EXP inc.

Dans ce dossier, il est nécessaire, pour réaliser ces travaux, de pourvoir à leur financement par un emprunt de 322 500 $ sur une période de 20 ans et par l’utilisation de solde disponible de 322 500 $ pour un total de 645 000 $.

Trois autres terrains seront maintenant desservis par les services municipaux.

« Je suis allé en visiter un à East Angus et c’est vraiment très bien. Tout est adapté pour les personnes ayant un handicap. Quand nous avons rencontré les gens du projet, nous avons rapidement accepté de collaborer avec l’organisme. J’ai vraiment hâte que ce soit construit. C’est vraiment un beau projet. Les travaux sont commencés ; ça devrait être habitable à partir du printemps. Il reste l’ouverture de rue à faire », affirme Sylvie Bureau, mairesse de Windsor.

C’est un investissement de 3,2 M$ de la part du promoteur.

Fondé en 2002, Han-Logement est un organisme à but non lucratif dont la mission est de développer et de proposer des logements complètement adaptés aux besoins des personnes ayant un handicap physique, intellectuel ou connaissant un trouble du spectre de l’autisme (TSA), dont les revenus modestes ne permettent pas de se loger adéquatement. L’organisme compte aujourd’hui 22 immeubles.

« Le terrain nous permet de construire deux immeubles de huit logements. C’est le même type d’habitation que nos installations à East Angus et à Cowansville » de dire Jocelyn Jussaume, directeur général chez Han-Logement.