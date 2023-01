Séjour découverte de la Région des Sources : édition hivernale

Val-des-Sources – La Région des Sources regorge de possibilités d’activités en été comme en hiver. Les personnes souhaitant venir s’établir dans la région ou celles s’y étant installé dans la dernière année ont l’occasion de découvrir les plus beaux attraits du coin en participant au séjour découverte organisé par l’Escouade d’accueil, qui se tiendra du 23 au 25 février 2023.

Mais qu’est-ce que l’Escouade d’accueil?

C’est une équipe formée de deux jeunes femmes de la région dont le mandat est d’accueillir et d’assurer la rétention des nouveaux arrivants. Ce duo est le fruit d’une collaboration entre Place aux jeunes (du Carrefour jeunesse-emploi) et la MRC des Sources. Ce sont des passionnées de leur beau coin de pays qui adorent en faire connaître les attraits et les petits secrets bien gardés!

Un séjour exploratoire hivernal

Le séjour exploratoire se veut une opération charme afin de visiter, rencontrer et adopter la Région des Sources comme milieu de vie, de travail et de communauté. Se déroulant sur 3 jours et visant les futurs et nouveaux résidents, le séjour est truffé de rencontres avec des acteurs socio-économique, des élus locaux et des citoyens. Il est ponctué d’activités culturelles et de plein-air ainsi que d’une foule d’informations utiles sur la région. Cette activité privilégiée s’insère dans les services d’accompagnement de l’Escouade d’accueil, qui, rappelons-le, ont pour but de faciliter le déménagement et l’intégration au nouveau milieu de vie qu’est la Région des Sources. « L’accueil de nos nouveaux résidents est primordial dans le processus d’intégration qui vise à les familiariser à notre milieu, mentionne monsieur Éric Lafrenière, directeur général de la Caisse Desjardins des Sources. Une bonne expérience créera un véritable sentiment d’appartenance ». Il est à noter que les séjours exploratoires sont offert sans frais. Pour inscription, contactez Marie-Pier Therrien au 819 879-7667 ou par courriel paj@cjerichmond.qc.ca.