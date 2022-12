La mairesse de Windsor fait son bilan de l’année 2022

Windsor – La mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, a procédé dernièrement à son bilan de fin d’année 2022.

Le chantier de la rue Ambroise-Dearden a retenu l’attention cette année. Il s’agit d’un projet de 8,5 M$. « Il faut remercier les citoyens du secteur pour leur patience. En revanche, c’est presque fini ; il ne reste qu’une petite portion à asphalter. Nous devions réaliser ces travaux ; c’était obligatoire », avoue Sylvie Bureau, mairesse de Windsor.

Du côté écologique, la Ville de Windsor a par ailleurs installé des bacs pour récupérer le polystyrène. « Nous avions un contenant ; nous sommes maintenant rendus avec trois. La récupération de cette matière fonctionne très bien », souligne Mme Bureau.

Les autorités municipales accordaient une somme de 150 $ aux personnes qui installaient des bornes électriques à la maison. « Nous avions budgété 2250 $. Toute cette somme a été utilisée. Nous avons eu une très bonne réponse de la part de la population », précise la mairesse.

La Ville de Windsor a cédé un terrain à Han-Logement pour la construction de seize logements adaptés aux personnes ayant un handicap. Le terrain avec services est situé au bout de la rue Simoneau à Windsor. « Je suis allé en visiter un à East Angus et c’est vraiment très bien. Tout est adapté pour les personnes ayant un handicap. Quand nous avons rencontré les gens du projet, nous avons rapidement accepté de collaborer avec l’organisme. J’ai vraiment hâte que ce soit construit. C’est vraiment un beau projet. Les travaux sont commencés ; ça devrait être habitable à partir du printemps. Il reste l’ouverture de rue à faire », affirme Sylvie Bureau, mairesse de Windsor. C’est un investissement de 3,2 M$ de la part du promoteur.

Par ailleurs, un projet de développement domiciliaire multifamilial prévoyant la construction de six bâtiments totalisant 36 logements devrait être mis en route prochainement dans le secteur Greenlay à Windsor. Il s’agit en fait de six bâtiments de six logements qui seront construits au coût de 12 millions M$. Le projet Place du barrage est mis de l’avant par Sphère société immobilière de Sherbrooke. Le terrain, accessible par la rue Vertu, est d’une superficie de 210 000 pieds carrés. Les travaux devraient débuter au printemps 2023.

La Ville de Windsor a fait l’acquisition d’une surfaceuse à glace électrique (Zamboni) pour le Centre sportif J.-A.-Lemay. La Zamboni actuelle avait été mise en opération en 1996. Elle était alimentée au propane.

En partenariat avec la Sûreté du Québec, la Ville de Windsor a rendu disponible une zone neutre là où, par exemple, un vendeur et un acheteur ayant conclu une transaction sur un site de vente en ligne peuvent se donner rendez-vous pour conclure la transaction. Plusieurs municipalités adoptent la zone neutre pour faire des échanges. Par exemple, ce sera une zone sécurisée pour l’échange d’enfants dans les gardes partagées. C’est un endroit sécurisé. C’est éclairé et il y a la présence de caméras de surveillance.

Tout comme l’an dernier, la Ville de Windsor reçoit le titre de la meilleure eau potable du Québec. Cette fois, les autorités municipales ont gagné le prix « Choix du jury » ainsi que le prix « Choix du public ». La Ville de Windsor a été récompensée lors du 45e Symposium sur la gestion de l’eau organisé par Réseau Environnement. L’usine de filtration Marcel Bédard a été inaugurée en novembre 2020 après d’importants travaux d’agrandissement et de modernisation.

La Ville de Windsor a continué son engagement dans la réalisation de murales. « Et ça se poursuivra l’an prochain. Par exemple, la nouvelle bibliothèque municipale pourrait être agrémentée par une telle murale », souligne Mme Bureau.

Il y a aussi la politique familiale et des aînés. « Il y a un sondage qui est actuellement réalisé. Nous avons 250 répondants. C’est une bonne réponse. »

Le dernier terrain du Parc de la 55 a été vendu à un promoteur. Il accueillera sous peu quatre nouvelles entreprises. Il est toutefois trop tôt pour savoir qui s’installera à cet endroit.