Stoke : la taxe foncière augmente de 5 %

Stoke —En adoptant un budget de 4,2 M$, en augmentation de 8,6 %, les membres du conseil municipal ont accepté une hausse moyenne de la taxe foncière de 5 %.

La tarification des services municipaux a augmenté par rapport à 2022 en raison de la hausse du tarif de l’ensemble des collectes de matières résiduelles de 40,53 $ (16,6 %). Pour les propriétés desservies par les réseaux d’aqueduc et d’égouts, une tarification de 66,76 $ s’ajoute à celle des collectes en raison notamment de la création de réserves financières (variation totale de 14,82 %).

Le conseil a injecté la somme de 235 500 $ provenant de son surplus afin d’équilibrer son budget.

« L’augmentation des dépenses de fonctionnement de la municipalité s’explique en bonne partie en raison des tarifs perçus en vertu d’ententes et de contrats dont la fluctuation est indépendante de notre contrôle, raconte le maire de la municipalité de Stoke, Luc Cayer. Les tarifs de la Sûreté du Québec, les quotes-parts de la MRC du Val-Saint-François et l’augmentation des coûts du contrat de déneigement pour la saison 2023 (octobre à décembre), jumelés aux impacts relatifs à la main-d’œuvre et aux emprunts décrétés en 2022 dans le cadre d’importants travaux de réfection, représentent quelque 191 000 $ d’augmentation en 2023. »

Le conseil a également procédé à l’adoption de son programme triennal d’immobilisations. Pour réaliser les projets d’investissement évalués à 1,9 M$ en 2023, le conseil a décidé de taxer 87 400 $ et d’affecter divers fonds, subventions et surplus au paiement des projets qui y sont prévus. Entre autres projets, notons la rénovation de la caserne incendie, la réfection de divers chemins municipaux, les plans et devis pour la mise aux normes des roseaux épurateurs ainsi que divers travaux de rénovation des bâtiments et parcs municipaux.

Pour les années 2024 et 2025, le conseil a planifié respectivement des dépenses de 2 9 M$ et de 491 300 $.