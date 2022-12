Un défilé de Noël sillonnera les rues de Danville

Danville —Le samedi 17 décembre prochain, les citoyens danvillois pourront assister à une parade de Noël, organisée dans les rues de la ville.

Les voitures allégoriques prendront ainsi le départ depuis le stationnement du Hall de Shipton à 14 h 30, pour ensuite emprunter successivement les rues Crown, Water, Daniel-Johnson, Hébert, Giguère et finalement terminer leur parcours environ 60 minutes plus tard, à la salle des chevaliers de Colomb, située au 77 de la 1re avenue.

Une fois sur place, il y aura distribution de présents de la part du Père et de la mère Noël, de même que plusieurs activités pour petits et grands. Nous retrouverons entre autres choses, maquillage, activités familiales et collations, le tout, agrémenté d’un service de breuvages chauds, ainsi que d’un petit feu pour s’assurer de bien se réchauffer au besoin.

Un conte intitulé Les bonshommes de neige est également prévu l’horaire de la programmation à compter de 16 h. Prendre note de prévoir des vêtements adaptés, alors que l’ensemble des activités de la journée se dérouleront à l’extérieur. C’est donc une cordiale invitation que lance à la population, l’organisatrice Mme Joannie Fillion, la précieuse équipe de bénévoles, ainsi que la ville de Danville, afin que tous puissent venir profiter d’un agréable moment en communauté et célébrer la fête de Noël qui approche.

Souper spaghetti

À compter de 17 h, la ville de Danville tiendra également, en collaboration avec les chevaliers de Colomb du conseil 3322, un souper spaghetti au profit de la Fondation du CSSS des Sources vers 17 h. Celui-ci sera servi à faible coût à l’intérieur de la salle de l’organisme et viendra en quelque sorte clore de belle façon l’après-midi de festivités.