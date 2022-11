Audrey Morneau et Sean Boersen élus à Melbourne

Canton de Melbourne — Audrey Morneau (siège no 4) et Sean Boersen (siège no 5) ont gagné les élections partielles qui se tenaient le dimanche 27 novembre dernier dans le Canton de Melbourne.

Ainsi, au siège no 4, Audrey Morneau a obtenu 166 votes, devançant David Paterson (83), Paul Antoine Lepage (30) et Steven Rousseau (12). Myriam Beaulieu s’est désistée le 3 novembre dernier.

Au siège no 5, Sean Boersen a terminé premier avec 111 votes. Il a ainsi fini devant Harold Staker (81), Sean Saint-Hiliare (64) et Emmanuella Germanini-Laval (30).

Au total, 928 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale. De ce nombre, 293 sont venus voter, pour un taux de participation de 31,5 %.

Les deux nouveaux conseillers seront officiellement proclamés élus ce vendredi. S’ils souhaitent prendre part à la séance de décembre, ils devront être assermentés avant lundi soir.

Au cours des six prochains mois, les nouveaux élus devront suivre une formation obligatoire sur l’éthique et la déontologie.

« J’ai par ailleurs préparé un document pour qu’ils puissent intégrer le conseil plus facilement. Je vais aussi les rencontrer avant la prochaine séance du conseil pour les informer des différentes politiques et des différents dossiers sur lesquels travaillent les élus », souligne Cindy Johns, directrice générale et greffière-trésorière au Canton de Melbourne.

Le ministère des Affaires municipales met à la disposition des élus municipaux un ensemble d’outils pour mieux les appuyer dans l’exercice de leur fonction. Le document intitulé Outils de référence pour les nouvelles élues et les nouveaux élus municipaux en présente un survol par thématique. Les personnes élues peuvent également consulter le Guide d’accueil et de référence pour les élus municipaux pour toute information supplémentaire.

Porte d’entrée du ministère, les directions régionales peuvent aussi répondre à leurs questions. De plus, elles organisent régulièrement des rencontres avec les conseils municipaux pour échanger sur certains sujets d’intérêt, par exemple l’aménagement du territoire et l’urbanisme ou l’éthique et la déontologie.