Le projet de 31,4 M$ accuse un retard d’un an

Saint-Denis-de-Brompton —La mise en place du projet de 31,4 M$ pour la construction du réseau d’égout et d’aqueduc des secteurs du petit lac Brompton et lac Desmarais à Saint-Denis avance moins vite que prévu. À l’heure actuelle, il accuse un retard d’un an !

Au départ, le début des travaux était prévu pour 2023. Maintenant, la phase 1, dans le secteur du lac Desmarais, devrait être réalisée à partir du mois de juin 2024. Les travaux de la phase 2, dans le secteur du petit lac Brompton, devraient se faire en juin 2025.

Plusieurs raisons expliquent ce retard. La personne responsable du dossier, le directeur des travaux publics, a quitté son poste au mois de juin à la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton. « C’est lui qui chapeautait tout le dossier. C’est lui qui connaissait le mieux le projet. Et ce n’est surtout pas facile de remplacer ce genre d’employé », souligne Liane Boisvert, directrice générale et greffière-trésorière à Saint-Denis-de-Brompton.

Depuis le printemps 2022, les relevés topographiques ont été effectués sur le terrain pour ce projet majeur. Les contrats ont été donnés dans les semaines suivant l’entrée en vigueur du règlement d’emprunt, à l’automne 2021. À ce jour, d’autres travaux complémentaires ont été commandés aux arpenteurs par les ingénieurs afin de préciser certaines données requises pour la mise en plan.

« Les résultats des relevés topographiques n’étaient pas présentés de façon homogène. Il manquait pour nos ingénieurs certaines informations. Nous avons donc été obligés de retourner voir nos arpenteurs pour qu’ils complètent l’information. Ça évite aux ingénieurs de trouver trop de mauvaises surprises sur le terrain. Nous sommes à une étape cruciale, celle de la collecte de l’information », de dire Mme Boisvert.

Chargé de projet

Dans ce sens, la municipalité engagera sous peu un chargé de projet pour notamment recadrer l’échéancier et coordonner les dossiers en parallèle, dont l’agrandissement des usines de traitements des eaux usées (secteurs village, Brompton et Montjoie).

Cet employé assurera la coordination de l’ensemble des travaux et aura le mandat d’effectuer les démarches nécessaires pour l’obtention de toutes les subventions applicables. Il fera office de contact municipal pour les tous les intervenants sur le terrain, les propriétaires, les résidents et les développeurs.

Un comité de gouvernance a également été formé avec le mandat d’accompagner la municipalité et d’apporter son point de vue au conseil concernant la réalisation du projet. Cinq citoyens des secteurs concernés y siègent avec deux élus et deux officiers municipaux.