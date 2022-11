Adam Rousseau fait le bilan de sa première année au conseil

Saint-François-Xavier-de Brompton – Un an après son élection à la mairie de Saint-François-Xavier-de-Brompton, Adam Rousseau fait son bilan. La municipalité connaît une importante croissance domiciliaire ; elle devra donc rester prudente en matière d’eau potable et d’environnement.

« Vous avez tous pu le constater : la construction de nouvelles résidences, surtout des multilogements, est en pleine effervescence. Et ce n’est qu’un début si on en croit les discussions que nous avons avec les propriétaires des terrains vacants et certains promoteurs », souligne M. Rousseau.

Cependant, même si cette croissance est bien accueillie par les autorités municipales, la prudence sera de mise en matière d’environnement.

« Nous devons gérer une croissance qui est la bienvenue pour assurer et développer des services de proximité, mais avec des préoccupations comme l’eau potable et la protection de l’environnement. Nous avons déjà resserré notre règlementation sur certains aspects et continuons d’être vigilants. Nous faisons de notre mieux, naviguant parfois dans l’inconnu », avoue le maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Selon lui, cette première année du conseil en a été une de continuité. Plusieurs projets en cours de réalisation avaient été prévus par l’ancienne administration municipale, comme le pavage du rang 2, la construction du dôme pour abrasifs de la voirie, l’avancement des projets du parc municipal, les travaux à l’hôtel de ville et la traverse piétonnière au bout de la rue Frappier.

« Il n’y a pas eu beaucoup de nouveaux projets, mais il y en a un majeur : la prolongation des services municipaux sur la rue du Parc pour accueillir un CPE », soutient M. Rousseau.

Inflation

Bien sûr, la municipalité a dû faire face à l’inflation qui a fait exploser le coût de certains projets et services municipaux.

« Notre équipe a fait preuve de bonne gestion de l’argent, mais aussi des priorités afin d’atténuer l’impact des augmentations de coûts », affirme le premier magistrat.

Par ailleurs, les autorités municipales ont dû faire face à la pénurie de main-d’œuvre. « Nous faisons face à des défis importants en matière de ressources humaines. Certains employés ont décidé de quitter ; d’autres ont été en arrêt de travail et les remplacer a été ardu. Encore une fois, l’équipe entière a travaillé sans relâche pour s’assurer d’offrir le niveau de service auquel a droit notre population. Il faudra toutefois s’armer de patience et de résilience, car nous ne nous attendons pas à ce que ces deux enjeux disparaissent dans un avenir rapproché », de dire M. Rousseau.

Travail d’équipe

Le maire a tenu à rappeler que le conseil actuel est composé d’un mélange de personnes expérimentées et de nouveau venues.

« Nous travaillons dans une ambiance agréable. Bien entendu, à sept personnes, on n’est pas d’accord sur tout, mais chacun des élus partage son point de vue avec respect et écoute celui de l’autre de la même façon. L’apport de chacun, et j’ai des dossiers en tête, se fait ressentir, concrètement, dans les services de l’administration municipale », raconte le maire de Saint-François.