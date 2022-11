Saint-François : le conseil honore Nicole Garant

Saint-François-Xavier-de-Brompton – Le conseil municipal de Saint-François-Xavier-de-Brompton a souligné de façon tangible les 35 ans de service de Nicole Garant, adjointe administrative à la municipalité.

L’hommage a été rendu lors de la dernière séance du conseil municipal qui s’est tenue le 7 novembre 2022.

Mme Garant a été embauchée par le maire Alain Bergeron le 20 octobre 1987. Elle a donc accompagné dix conseils différents, dont 31 ans à titre de secrétaire-trésorière adjointe.

« Nicole est une source inépuisable de connaissance sur la vie municipale et sociale, des familles et de l’histoire de notre communauté. La richesse de ce qu’elle apporte, tant par son travail que par les discussions moins officielles, est inestimable », a mentionné le maire actuel de Saint-François-Xavier-de-Brompton, Adam Rousseau, lors de la séance.

« En plus d’être la première ligne des services municipaux, ajoute-t-il, elle se dévoue et met tous les efforts à répondre du mieux de ses connaissances aux besoins des gens et elle est toujours prête à nous aider lorsque nous faisons face à un défi. »

Juste avant la signature du livre d’or de la municipalité et de la remise d’un petit présent, l’ensemble du conseil a réitéré que Mme Garant a apporté une stabilité à l’équipe municipale, ce qui a certainement joué un grand rôle dans le succès et la réputation de dynamisme de la municipalité.