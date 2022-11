Sondage du Comité de la famille pour le renouvellement de la politique familiale

Windsor – Le comité de la famille de la Ville de Windsor a été mandaté par le conseil municipal pour renouveler la politique familiale et des aînés de la ville et établir un nouveau plan d’action. Ayant obtenu un financement dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales municipales, le comité déploie un sondage à l’intention de tous les citoyens de Windsor afin de connaître leurs perceptions et les enjeux qui les touchent.

Pour Mme Ana-Rosa Mariscal, élue au siège No 1 et responsable du comité de la famille et des aînés de la Ville de Windsor, « c’est très important de prendre le pouls de la population pour orienter le comité vers un plan d’action qui pourra répondre aux préoccupations de nos jeunes, de nos familles et des aînés qui résident sur notre territoire ».

Une suite logique pour le Comité de la famille

Rappelons que la première politique municipale en soutien à la famille a été adoptée en 1996, politique qui a engendré depuis 5 plans d’action. La Ville de Windsor a obtenu en 2006 une aide financière du ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine qui a permis au Comité de la famille de déployer un vaste sondage et de tenir des consultations pour dresser un portrait détaillé des familles de Windsor.