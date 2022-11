Deux prix nationaux pour l’eau de Windsor

Windsor — Tout comme l’an dernier, la Ville de Windsor reçoit le titre de la meilleure eau potable du Québec. Cette fois, les autorités municipales ont gagné le prix « Choix du jury » ainsi que le prix « Choix du public ».

La Ville de Windsor a été récompensée lors du 45e Symposium sur la gestion de l’eau organisé par Réseau Environnement.

Réseau Environnement procédait alors à la remise des attestations de son Programme d’excellence en eau potable volet traitement (PEXEP-T) aux municipalités québécoises dont les stations de traitement surpassent les normes de qualité en matière de traitement d’eau potable.

L’usine de filtration Marcel Bédard a été inaugurée en novembre 2020 après d’importants travaux d’agrandissement et de modernisation.

Mme Sylvie Bureau, mairesse de Windsor, souligne à juste titre que la Ville de Windsor a déployé beaucoup d’efforts pour obtenir de tels résultats. « Nous sommes très fiers de ces désignations d’excellence en matière de qualité de notre eau. Avec les investissements totaux de 12,3 M$, l’usine de filtration constitue la plus importante infrastructure municipale de Windsor », soutient Mme Bureau.

Selon elle, la Ville peut se réjouir d’avoir une usine qui est maintenant équipée d’un procédé moderne ayant permis d’abandonner la désinfection au chlore au printemps 2021 pour faire place à un mode de désinfection aux rayons ultraviolets et à la monochloramine, des procédés à la fine pointe afin d’assurer une eau de qualité pour les citoyens.

« Nous sommes conscients que tout n’est pas parfait de l’usine jusqu’au robinet de chaque citoyen, mais nous sommes engagés dans une perspective d’amélioration continue et nos équipes travaillent très fort pour assurer le maintien et la mise à niveau de l’ensemble de notre réseau d’aqueduc », insiste la mairesse de Windsor.

Quatorze stations de traitement de l’eau potable étaient finalistes à cette 9e édition du Concours. Chacune s’est vue attribuer entre trois et cinq étoiles pour la qualité de son eau par les Programmes d’excellence de Réseau Environnement.

Prix « Choix du jury 2022 »

Un jury de cinq personnes a évalué les différentes eaux lors de dégustations à l’aveugle selon les critères de goût, de clarté et d’odeur.

L’usine de filtration Marcel-Bédard, élue par le jury, a maintenant l’opportunité de représenter le Québec à l’échelle de l’Amérique du Nord lors du « Best of the Best Taste Test », organisée annuellement par l’American Water Works Association (AWWA).

Prix « Choix du public 2022 »

Pour le prix « Choix du public », les participants au Symposium sur la gestion de l’eau ont goûté et voté pour l’eau de leur choix. C’est également l’usine de filtration Marcel-Bédard qui a reçu la majorité des votes pour la qualité gustative de son eau.

Organisé par Réseau Environnement avec le soutien du gouvernement du Québec et présenté en partenariat avec Nordik’eau et le Groupe Hélios, le 45e Symposium d’eau a eu lieu les 1 et 2 novembre 2022 à Trois-Rivières et réunissait près de 300 spécialistes du secteur Eau.