Canton de Melbourne — Pas moins de neuf candidats pour deux sièges disponibles ont décidé de se présenter aux élections partielles qui se tiendront dans le Canton de Melbourne le 27 novembre 2022.

Ainsi, au siège no 4, cinq candidats sont en lice. Myriam Beaulieu, Paul Antoine Lepage, Audrey Morneau, David Paterson et Steven Rousseau tenteront de se faire élire.

Ayant vendu sa maison et s’installant dans une autre municipalité, Simon Langeveld avait laissé vacant le siège no 4 plus tôt que prévu afin d’éviter à la municipalité de tenir deux élections partielles à des dates différentes.

Par ailleurs, au siège no 5, Sean Boersen, Emmanuella Germanini-Laval, Sean Saint-Hilaire et Harold Stalker ont posé leur candidature.

La conseillère du district no 5, Maureen Murphy, avait remis sa lettre de démission le 8 août dernier.

« J’ai vu la liste des candidats. Il y a plusieurs jeunes et c’est une bonne chose. Je suis très content. Cette situation démontre que la démocratie se porte bien chez nous. Les électeurs auront un bon choix. Il y a des hommes et des femmes de qualité. Je suis prêt pour ma part à travailler avec n’importe quel candidat élu. C’est la démocratie en action. Tout le monde a l’occasion de dire quelque chose », souligne James Johnston, maire du Canton de Melbourne.

Ainsi, les électeurs devront se présenter le 27 novembre 2022, de 10 h à 20 h, dans la salle communautaire située au 2e étage de l’hôtel de ville.

Une semaine plus tôt, c’est le vote par anticipation qui se déroulera le 20 novembre, de midi à 20 h, à l’hôtel de ville du Canton de Melbourne. Parce que le vote par anticipation a lieu au rez-de-chaussée, les personnes à mobilité réduite sont fortement invitées à voter cette journée-là.

Pour voter, le citoyen doit avoir la qualité d’électeur soit, être âgé de 18 ans ou plus le jour du scrutin et remplir les conditions suivantes au 13 octobre 2022 : avoir la citoyenneté canadienne, être domicilié dans la municipalité et habiter au Québec depuis au moins six mois, ne pas être en curatelle et être inscrit sur la liste électorale.

Lors du vote, l’électeur doit s’identifier avec une carte d’assurance maladie, un permis de conduire, un passeport canadien, un certificat de statut d’Indien ou une carte d’identité des Forces canadiennes.