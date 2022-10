À défaut d’un aréna, une patinoire extérieure aménagée à Saint-Denis

Saint-Denis-de-Brompton — Parce que l’aréna est actuellement hors usage nécessitant des travaux majeurs, Saint-Denis-de-Brompton aménage une patinoire extérieure. Ce sera aussi le retour de l’anneau de glace.

Les travaux ont débuté la semaine dernière. La municipalité doit toutefois déplacer sa piste de pumptracks. La patinoire sera donc installée entre l’aréna et l’école.

« Nous allons installer des bandes en aluminium que nous nous sommes procurées au rabais dans une autre municipalité qui les avait remisées. Nous sommes très contents de cet achat », souligne Maryse Mathieu, directrice des communications à Saint-Denis-de Brompton.

En fait, les autorités municipales ont investi 5000 $ dans l’achat des bandes d’aluminium.

C’est à la suite de la fermeture de l’aréna que les autorités municipales ont pris la décision d’aménager une patinoire extérieure.

Bien qu’on n’ait pas officiellement établi de liens entre la condensation et les moisissures, il est essentiel de pousser la première investigation qui a fait prendre la « douloureuse » décision de fermer le bâtiment et d’installer un système de réfrigération plus performant. Les citoyens devront se prononcer en faveur ou non d’un règlement d’emprunt pour réaliser le projet.

« L’an dernier, nous avons eu un succès fou en ce qui concerne notre anneau de glace. Cette année nous avons décidé d’aller de l’avant avec une patinoire extérieure », mentionne Mme Mathieu.

Et c’est avec la Zamboni appartenant à la municipalité que les employés de Saint-Denis verront à l’entretien de la glace.

« Les gens pourront donc avoir accès à une glace de très haute qualité comme c’était le cas avec l’anneau de glace. La Zamboni fait du très bon travail », affirme la directrice des communications.

« Nous n’avons plus d’aréna pour le moment. C’est une belle façon de compenser. Il s’agit d’un très beau projet et un bel investissement », estime Mme Mathieu.

Anneau de glace

Le retour de l’anneau de glace est également confirmé par les autorités municipales. « Ainsi, la patinoire sera réservée au hockey alors que l’anneau de glace servira au patinage libre », précise Roxane Rouleau, directrice de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à Saint-Denis-de-Brompton.

D’ici quelques jours, la municipalité lancera son processus de consultation pour savoir ce que les gens souhaitent vraiment avec leur aréna.

La municipalité de Saint-Denis-de-Brompton va sonder ses citoyens concernant la réfection majeure de son aréna, qui doit être fermé pendant un an en raison de travaux non prévus.

Lors du sondage, les gens pourront s’exprimer sur l’avenir du bâtiment sportif. Le questionnaire sera accessible sur le site web de la municipalité. Un comité consultatif a aussi été mis sur pied.

« Nous allons recevoir les commentaires et les suggestions qui nous permettront de réaliser un projet qui correspond aux attentes des citoyens », de dire Mme Mathieu.