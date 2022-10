Stoke souhaite construire un troisième puits

Stoke — Souhaitant s’adapter aux changements climatiques et désirant répondre adéquatement à une éventuelle hausse démographique, la municipalité de Stoke est actuellement à la recherche d’eau potable, ce qui pourrait se traduire par l’aménagement d’un troisième puits.

« Nous procédons ainsi dans le but d’améliorer la résilience aux changements climatiques et aux épisodes de plus en plus fréquents de sécheresse », confirme Anne Turcotte, directrice générale et greffière-trésorière à la municipalité de Stoke.

Dans ce sens, les autorités municipales ont accordé le mandat de recherche en eau souterraine à l’entreprise spécialisée en hydrogéologie et environnement LNA au montant de 2305 $.

« Notre but est de construire un troisième puits à partir d’une nouvelle veine pour accroître la quantité d’eau disponible dans le réseau en contexte où nous avons, aussi, de nouveaux usagers dans des secteurs en développement ainsi que le projet de Coopérative (magasin général) au village », soutient Mme Turcotte.

Les municipalités sont tenues légalement de déposer leur bilan en eau potable pour l’année précédente. « La qualité de l’eau est excellente. Nous sommes dans les normes applicables à tous points de vue. Conformément au bilan annuel de la qualité de l’eau potable pour la période 1er janvier au 31 décembre 2021, disponible en ligne sur notre site web, la qualité de l’eau est excellente compte tenu des normes applicables et des analyses réalisées au cours de l’année », affirme la directrice générale.

En matière de quantité d’eau potable, la construction d’un troisième puits sera sous peu nécessaire.

« En ce qui concerne la quantité, nous n’avons pas manqué d’eau jusqu’à présent, mais il est arrivé que nous recevions des alertes de bas niveau, ce qui veut dire que notre réservoir approchait de la limite à partir de laquelle on doit lancer un avis d’ébullition puisque l’intégrité du réseau est compromise. Pour éviter cette situation aux conséquences fâcheuses pour les citoyens, le conseil souhaite investir dans un 3e puits pour accroître notre réserve et ainsi diminuer les risques associés aux sécheresses », mentionne Mme Turcotte.

Selon elle, les épisodes de sécheresse sont de plus en plus fréquents à cause des changements climatiques. « Dans cet esprit-là, nous avons décidé que nous voulons ajouter un puits. De plus, nous avons plusieurs secteurs desservis par l’aqueduc où il y a des terrains vacants. Nous avons tout intérêt à augmenter notre réserve », termine la directrice générale.