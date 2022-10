Les citoyens membres du CCU maintenant payé pour y siéger à Windsor

Windsor —Les citoyens membres du comité consultatif d’urbanisme (CCU) de Windsor seront maintenant rémunérés pour y siéger. Ils reçoivent 50 $ par réunion.

« Nous étions une des seules municipalités où les membres non élus (les citoyens) n’avaient pas droit à un certain montant pour assister une fois par mois à la rencontre du CCU qui dispose des dossiers de demandes de dérogation et de demandes de changement de zonage », raconte Bruno Vachon, directeur général à la Ville de Windsor.

Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) est un organisme mandaté par le conseil municipal pour donner des avis sur les demandes qui lui sont soumises en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire.

En fait, les non-élus ont droit à un montant de 50 $ à chacune des réunions. Les élus ne sont pas rémunérés.

« C’est pour dédommager les citoyens qui donnent de leur temps bénévolement pour le comité consultatif d’urbanisme. C’est plus un compte de dépense qu’un salaire », soutient le directeur général.

C’est le seul comité de la Ville de Windsor qui reçoit un tel traitement. « C’est comme ça dans plusieurs autres villes. C’est une façon d’encourager la participation citoyenne », insiste M. Vachon.

Le CCU est un groupe de travail composé d’au moins un membre du conseil municipal et de résidents choisis par ce dernier pour guider, orienter et soutenir son action en matière d’urbanisme. À Windsor, deux élus et trois résidents siègent au comité consultatif d’urbanisme.

Les recommandations et les avis du CCU permettent au conseil municipal de profiter de la contribution d’élus et de citoyens, lesquels peuvent faire valoir leur expérience de vie dans la municipalité et leurs préoccupations particulières pour l’aménagement de leur territoire. La mise sur pied d’un CCU permet donc de rapprocher le citoyen des questions d’urbanisme.

Bien que le CCU soit fondamentalement un organisme à caractère consultatif et non décisionnel, il joue néanmoins un rôle indéniable dans la mission de planification et d’administration du territoire municipal.