Des citoyens insatisfaits de la qualité de l’eau à Windsor

Windsor – Des citoyens du secteur Saint-Gabriel déplorent la qualité de l’eau sortant des installations municipales.

Jean-Claude Craig dénonce l’odeur et la couleur jaunâtre de l’eau coulant de son robinet depuis plusieurs mois.

Pour en avoir le cœur net, il a visité les gens de son quartier pour savoir s’il était le seul à avoir ce problème d’eau. Il en a rencontré 22 sur les rues Saint-Antoine, Saint-Jean, Saint-Joseph, Bisson, Stanley, Saint-Laurent et Saint-Pierre.

De ce nombre, selon lui, l’eau de dix résidences révèle une couleur jaune alors que huit propriétaires affirment que l’eau dégage une odeur. Près de la moitié consomment de l’eau embouteillée ou possède un système de filtration ajouté.

Purge

En réponse à sa requête, les autorités municipales ont procédé à une purge des installations à partir de la borne-fontaine ; elles ont aussi effectué des prélèvements d’échantillons de façon aléatoire dans le quartier.

« Nous prenons des tests régulièrement. Nous sommes allés chez des citoyens. Nous faisons des analyses dans tous les secteurs de façon régulière. Il y a des ajustements de fait au niveau de la monochloramine, un système qui est quand même assez nouveau. Nous nous organisons pour que ça arrive le moins souvent possible et le moins longtemps possible », souligne Bruno Vachon, directeur général à la Ville de Windsor.

Ce problème peut entre autres se présenter lorsqu’on se trouve en fin de compte dans le réseau et que l’eau circule moins.

« Il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Nous sommes à l’écoute et nous demandons aux citoyens de nous aviser lorsque cette situation arrive ; nous apportons alors les correctifs. Nos équipes collaborent très bien », mentionne le directeur général.

Selon lui, le problème peut aussi se situer au niveau de la quincaillerie interne d’une résidence en particulier. « Nous prenons ça au sérieux. Lorsque les citoyens collaborent, nous intervenons rapidement », de dire M. Vachon.

M. Craig s’insurge contre le fait que la Ville tente de régler le problème par une purge des installations. « Est-il admissible que la Ville de Windsor n’ait trouvé jusqu’à maintenant comme solution que de laisser couler l’eau sans interruption durant plus de 90 heures directement dans les égouts pluviaux. Le gaspillage d’eau que cela entraîne est inacceptable d’un point de vue environnement », de dire le citoyen.