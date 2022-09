Danville s’entend avec ses pompiers jusqu’en 2025

Danville — La ville de Danville et l’association des pompiers de la caserne 47 ont officialisé, mardi soir dernier, une toute nouvelle entente de travail qui sera d’une durée de quatre ans.

Rappelons que la précédente entente entre les deux parties était venue à échéance au début de la présente année. Parmi les points négociés dans le cadre du nouveau contrat, lequel sera effectif jusqu’à la fin de 2025, il y eut notamment la majoration progressive au niveau des salaires (entrainement, inspection et intervention), de l’ordre de 4 % la première année, 2 % les deux années subséquentes et finalement 3 % en 2025. L’ajustement des frais de déplacement et le barème de congés fut également à l’ordre du jour.

« Nous sommes très heureux d’en être venus à cette entente avec les membres de notre service incendie. Je crois que cela démontre clairement notre engagement et notre volonté à travailler en collaboration pour le bien de notre collectivité. », de mentionner la mairesse de la municipalité, Mme Martine Satre.

« Les négociations furent très cordiales et nous croyons sincèrement que cette entente en sera une bénéfique pour les deux parties. L’ensemble de l’équipe, impliquée dans le processus de négociation, a vraiment travaillé de manière partenaire, afin d’ajuster et mettre à niveau certains points, pour que cette nouvelle entente soit efficiente pour les deux parties. », de mentionner pour sa part Mme Marie-Pier Dupuis, directrice générale de la ville de Danville.

La signature de ce nouveau contrat de travail s’est faite en présence des représentants de l’association des pompiers de Danville, messieurs Francis Beauchemin et Alex Marcotte, du directeur du service incendie, M. Alain Roy, ainsi que des membres l’administration municipale mandatée au dossier.