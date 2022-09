Windsor – Les autorités municipales de Windsor ont pris la décision d’enlever une balançoire du parc Greenlay pour des motifs de dangerosité.

« C’est une balançoire qui a été retirée. Elle avait plus de 20 ans de service. Elle était devenue désuète et dangereuse. Elle n’était pas réparable », confirme Marc Juneau, directeur des loisirs, de la culture et du développement communautaire à la Ville de Windsor.

Il n’y a donc pas de réaménagement majeur prévu à cet endroit. « En revanche, dans le budget de l’an prochain, nous allons prévoir ajouter une balançoire », souligne M. Juneau.

C’est un citoyen qui a averti les autorités municipales que la balançoire était dangereuse pour les utilisateurs. « Les gens de la Ville ont effectué des vérifications pour en arriver à la même conclusion. Ils ont donc pris la décision de la démonter », soutient le directeur des loisirs, de la culture et du développement communautaire à la Ville de Windsor.