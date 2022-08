Stoke : le 311 pour les urgences municipales

Stoke - Comme plusieurs autres municipalités, Stoke a changé son numéro de téléphone d’urgences municipales pour le 311.

En plus d’être simple à composer et facile à retenir, ce numéro donne accès à un service de 24 h sur 24 et sept jours sur sept.

« C’est un tout nouveau service que nous offrons à Stoke », confirme Luc Cayer, maire de la municipalité.

Ainsi, en tout temps, les citoyens de cette municipalité peuvent composer le 311 si une situation dangereuse nécessite l’intervention immédiate des travaux publics.

« Par exemple, s’il y a une accumulation importante d’eau dans une rue ou si une branche d’arbre tombée ou sur le point de le faire, c’est le moment de composer le 311. Des débris bloquant la voie publique ou un feu de circulation défectueux sont d’autres occasions pour utiliser ce numéro », mentionne le maire de Stoke.

La Municipalité tient toutefois à rappeler que ce numéro est réservé aux urgences municipales ; donc, pour toutes urgences impliquant un danger, les gens doivent en tout temps contacter le 911.

« Si quelqu’un dans votre entourage fait une crise cardiaque, c’est clair que vous devez utiliser le 911 », insiste M. Cayer.