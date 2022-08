Saint-François-Xavier-de-Brompton entreprend ses travaux sur le rang 2

Saint-François-Xavier-de-Brompton — Dès le mercredi 24 août, Saint-François-Xavier-de-Brompton procédera à d’importants travaux sur le rang 2 Ouest.

Les travaux de pulvérisation de chaussée, d’excavation, de remplacement de ponceaux transversaux et longitudinaux, de remblayage et de pavage qui s’amorcent sur le rang 2 Ouest obligeront les citoyens qui utilisent cette route collectrice entre Saint-François-Xavier-de-Brompton et Melbourne à effectuer un détour par l’autoroute 55.

D’une longueur totale de 3,6 km, ces travaux s’effectueront en deux étapes. Ainsi, afin de minimiser l’impact sur la circulation, l’entrepreneur, Sintra, commencera les travaux de remplacement du ponceau transversal dans le rang 2 Est (portion du rang située entre la route 249 et Sherbrooke).

Ce ponceau d’une quarantaine de mètres nécessitera environ quatre jours de travail. Par la suite, on espère pouvoir commencer les travaux de remplacement des quatre ponceaux transversaux sur le rang 2 Ouest vers le mercredi 24 août.

La circulation sera interdite à compter de cette date jusqu’au 31 octobre 2022 entre les numéros civiques 26 et 85. Les citoyens devront effectuer un détour par l’autoroute 55.

« Nous comprenons les inconvénients pour nos citoyens, mais également pour tous ceux qui transitent par le rang 2 pour se rendre à l’écocentre ou pour circuler entre Melbourne et Saint-François-Xavier-de-Brompton », avoue le maire suppléant de la Municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton, Alexandre Roy.

Selon lui, l’entrepreneur tentera de maintenir une circulation locale pour les citoyens du secteur ainsi que les fournisseurs de service que sont les transporteurs scolaire, laitier, de matières résiduelles, Postes Canada ainsi que les services d’urgence.

« Cependant, sachant déjà que la circulation sera impossible entre les numéros 26 et 85, notamment pour se rendre à l’écocentre, nous voulons en aviser l’ensemble de la population », souligne le maire suppléant.

Il ajoute que même s’ils sont désagréables quant aux inconvénients, ces travaux permettront de rendre sécuritaire un tronçon qui en a bien besoin. D’une valeur de 2,5 M$, ces travaux sont financés jusqu’à 1 498 943 $ par le programme d’amélioration de voirie locale du ministère des Transports du Québec.