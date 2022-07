Ambroise-Dearden : léger retard dans les travaux

Windsor – Les travaux majeurs se déroulant sur la rue Ambroise-Dearden à Windsor accusent actuellement un retard d’environ une semaine.

Les travaux ont débuté le lundi 16 mai. Au départ, ils étaient prévus pour une période de 25 à 27 semaines. « Nous avons eu une rencontre de chantier. Le retard est d’environ une semaine. Pour l’instant, ce n’est rien de majeur », confirme Benjamin Désourdy, directeur des travaux publics à Windsor.

En fait, l’entrepreneur général Sintra a fait face à plus de roc que prévu. « La grosse contrainte à laquelle nous avons fait face, c’est la présence de plus de roc qu’anticipée initialement. Nous avons dû en casser plus que prévu. C’est ce qui a engendré un certain retard dans les travaux de la rue Ambroise-Dearden », précise M. Désourdy.

Les travaux devraient, si tout se déroule comme prévu, être exécutés à la fin du mois de novembre.

Les travaux

Les travaux comportent plusieurs étapes. « La première, c’est de retirer les infrastructures en place. Il y a la technique de pulvérisation. Nous utilisons un équipement qui va décaper l’asphalte et la pulvériser pour en faire un matériel de remblai granulaire. Nous allons donc le réutiliser. Il y a des échantillons captés pour s’assurer que le matériel respecte les spécifications qui sont demandées », raconte Benjamin Désourdy.

Les trottoirs et les bordures sont ensuite enlevés. Il faut également installer le réseau d’alimentation temporaire. « C’est mis en place pour que tous les bâtiments soient toujours desservis durant la construction. Les citoyens ont donc accès à l’eau potable », souligne M. Désourdy.

Puis, c’est l’étape de l’excavation. « Nous allons alors retirer toutes les infrastructures qui s’y trouvent. Nous devons faire la tranchée. À la suite de quoi nous pourrons faire l’installation des nouvelles infrastructures. Une fois les conduites installées, nous pourrons remblayer la rue avec du matériau granulaire pour revenir à l’élévation de surface convenable pour nos besoins », explique le directeur des travaux publics.

Une fois tout ce travail réalisé, on pourra réinstaller les bordures, les trottoirs et l’asphalte.

Chantier majeur

Il s’agit vraiment d’un chantier plus que majeur pour la Ville de Windsor. Le règlement d’emprunt est de 8,5 M$. Il s’agit d’une des artères les plus utilisées. C’est un secteur à la fois résidentiel, commercial et industriel, qui part du haut jusqu’au bas de la ville.

Et ce n’est pas un luxe que Windsor se paye. Certains secteurs de conduites avaient plus de 100 ans.

« Le coût de ce projet, c’est plus de 80 % du budget de fonctionnement de la Ville (10,5 M$). En proportion, imaginez ce genre de projet à Sherbrooke ou à Montréal. C’est démentiel. Pour nous, c’est un chantier très important », termine M. Désourdy.