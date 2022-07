Val-des-Sources lance la 5e édition de ses mentions d’honneur pour l’embellissement

Val-des-Sources — L’initiative visant à souligner les efforts et le travail de ceux et celles qui contribuent à l’embellissement de l’environnement sur le territoire de la ville de Val-des-Sources sont de retour pour une cinquième édition cette année.

Le programme Mentions d’honneur pour l’embellissement de Val-des-Sources a pour objectif de mettre en lumière la propreté ou la qualité de l’aménagement paysager à réaliser par les citoyens et citoyennes de la municipalité.

Comme il ne s’agit pas d’un concours, autant les locataires que les propriétaires se voient éligibles à se mériter la mention d’honneur.

Pour participer, il suffit de contacter les responsables par l’entremise du courriel de la ville de Val-des-Sources à l’adresse : communication@valdessources.ca et faire mention du nom, adresse et numéro de téléphone de la ou des personnes que vous croyez personnellement être en droit de se mériter la palme dans le domaine.

« Afin de témoigner sa reconnaissance, la Ville de Val-des-Sources installera une affiche devant la propriété sélectionnée et remettra un certificat de mention d’honneur au résident. Les photos des récipiendaires seront également diffusées sur le site internet de la municipalité ainsi que sur sa page Facebook. », fait savoir la municipalité par voie de communiqué

« Cette année nous lançons une invitation particulière aux locataires et aux commerçants qui se sont faits plus discrets par les années passées, alors que leur contribution à l’embellissement de notre municipalité est importante », de souligner Mme Caroline Payer, conseillère municipale et présidente du comité consultatif d’urbanisme de la ville.

« Cela fait maintenant cinq ans que le programme est en place et tous les ans, je suis heureux de voir le travail exemplaire de nos citoyens pour enjoliver notre milieu de vie », se réjouit quant à lui, le maire de Val-des-Sources, M. Hugues Grimard.