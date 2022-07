Le 125e anniversaire de Kingsbury remporte un franc succès

Kingsbury - De nombreuses activités liées au 125e anniversaire de Kingsbury se sont déroulées le samedi 9 juillet en majeure partie sur le terrain du parc Isabelle Brasseur. Près de 400 personnes ont pris part aux festivités. Les organisateurs parlent d’un franc succès.

« Nous avions une programmation très variée. Les gens présents ont bien apprécié. L’atmosphère était détendue », affirme Martha Hervieux, mairesse de Kingsbury.

Dans un premier temps, les personnes présentes ont assisté à l’inauguration de la passerelle du Marais. « Le projet de la passerelle a pu être réalisé grâce à l’aide financière du ministère de l’Éducation duquel nous avons obtenu 20 000 $. Plusieurs bénévoles ont aussi permis l’aménagement de cette structure qui permet de refaire la boucle du marais des Sentiers de l’Estrie », précise la mairesse de Kingsbury.

Puis, toujours en lien avec les festivités, les autorités ont inauguré la Réserve naturelle Joseph-Armand-Bombardier qui permettra de protéger la faune et la flore aux abords du marais Kingsbury et le long de la rivière au Saumon. Le vaste terrain appartenant à la famille Bombardier a ainsi été cédé à Conservation de la nature Canada.

Regorgeant d’information, d’anecdotes et de photos, le livre « Regards sur l’histoire de Kingsbury et New Rockland — de Georges Williamson à Joseph-Armand-Bombardier » a été lancé devant les gens présents. « Nous avons vendu plus d’exemplaires que prévu », affirme la mairesse, visiblement heureuse de la tournure des événements.

D’ailleurs, le livre continuera à se vendre. Il est entre autres disponible au bureau d’information touristique à Richmond, au Musée de l’ardoise, à la Maison de la culture de Racine et au Musée de l’ingéniosité à Valcourt. Les gens intéressés peuvent aussi communiquer avec la municipalité (819-826-2527).

Il était nombreux aux autres activités dans le parc Isabelle Brasseur. Les jeunes ont pu jouer dans les jeux gonflables. Les gens ont pu se restaurer au Food Truck Streeatacos qui a tout vendu la nourriture en sa possession.