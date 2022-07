Kingsbury fête un an plus tard son 125e anniversaire

Kingsbury – Un an plus tard à cause de la pandémie, Kingsbury fêtera finalement cette année son 125e anniversaire. Les festivités se tiendront le 9 juillet prochain, principalement dans le parc Isabelle Brasseur.

La municipalité a donc été fondée en 1896. « En raison de la Covid, nous avons dû repousser la fête d’un an. Cette situation nous a en revanche permis de greffer d’autres activités à l’horaire des festivités », soutient Martha Hervieux, mairesse de Kingsbury et membre du comité du 125e.

Entre autres, à 13 h 30, les autorités municipales procéderont à l’inauguration de la passerelle du Marais et du belvédère de la Croix.

« Le projet de la passerelle a pu être réalisé grâce à l’aide financière du ministère de l’Éducation duquel nous avons obtenu 20 000 $. Plusieurs bénévoles ont aussi permis l’aménagement de cette structure qui permet de refaire la boucle du marais des Sentiers de l’Estrie », précise la mairesse de Kingsbury.

Par ailleurs, dès 15 h 45, cette journée du 9 juillet sera aussi marquée par l’inauguration de la nouvelle Réserve naturelle Joseph-Armand-Bombardier, rendue possible grâce au don de terres que Placements Bombardier a fait à l’organisme Conservation de la nature du Canada.

Ce sera aussi l’occasion de dévoiler les nouveaux panneaux d’accueil qui expliquent la présence de Bombardier à Kingsbury et qui informent de la présence des Sentiers de l’Estrie sur le territoire de la municipalité depuis le tout début.

À 14 h 30, après le mot de la mairesse, les personnes présentes pourront aussi assister au lancement du livre Regards sur l’histoire de Kingsbury et New Rockland — de Georges Williamson à Joseph-Armand Bombardier, écrit par Denis Gauvin, ancien résident du village.

Vers 15 h 30, le spectacle familial de magie avec Marc Trudel sera présenté au grand plaisir des petits et grands.

« Il y a des choses intéressantes pour les enfants, dont le maquillage, les jeux gonflables et des jeux d’adresse », ajoute Mme Hervieux.

Sur l’heure du souper et jusqu’à 21 h, le Food Truck Streeatacos sera sur place pour les services alimentaires.

« Nous prévoyons le tirage de très nombreux prix de présence. Les commerçants ont été très généreux », affirme la mairesse de Kingsbury.

À 17 h, ce sera le temps de la percussion corporelle avec Roxane Beaulieu et Sophianne Fillion.

Finalement, le chansonnier Jordan Poulin et Jerry Jeanson à la batterie prendront la relève.

La fermeture du site est prévue à 23 h.