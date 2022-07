Val-Joli : 160  000 $ injectés dans le parc Floral

Val-Joli – La municipalité de Val-Joli injectera 160 000 $ dans le réaménagement du parc Floral pour la création d’un lieu intergénérationnel.

La municipalité de Val-Joli planifie présentement les travaux majeurs qui seront réalisés dans le parc Floral, soit le parc adjacent aux bureaux municipaux qui sert actuellement de halte routière.

Le projet vise l’amélioration d’un espace communautaire extérieur afin de réinventer les espaces extérieurs de Val-Joli et améliorer l’accessibilité d’un espace public aux personnes handicapées « pour que la communauté puisse se remettre des effets de la pandémie de COVID-19 ».

Les travaux visent principalement la construction d’un préau de grande dimension, l’aménagement d’un jeu de pétanque, l’ajout de mobilier urbain adapté aux personnes à mobilité réduite, l’asphaltage des sentiers actuels qui sillonnent les aménagements paysagers et l’ajout d’un espace thématique intergénérationnel sous le thème « Laisse ta trace » où chacun pourra laisser un message, un nom, une pensée, une œuvre. Les travaux se dérouleront pendant l’été pour se finaliser à l’automne.

« La municipalité souhaite ainsi mettre à la disposition de sa population un lieu extérieur accessible à tous et adapté aux personnes à mobilité réduite afin de permettre l’organisation de rassemblements extérieurs, un lieu rassembleur pouvant servir par exemple pour des activités de danse, des cours, des ateliers en plein air, des ventes de garage ou mini-marché champêtre », souligne le maire de Val-Joli, Rolland Camiré.

Le projet est rendu possible grâce à une importante contribution non remboursable de 118 740 $ provenant du Fonds canadien de revitalisation des communautés de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC).

« Je suis ravie de l’appui de DEC à la municipalité de Val-Joli dans le cadre de son projet d’amélioration du parc Floral, qui contribuera au développement et à la vitalité de la communauté. Grâce à ce projet, la municipalité pourra bonifier ses installations extérieures et en améliorer l’accessibilité, en plus d’encourager sa population à se rassembler à nouveau », souligne Pascale Saint-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada.