La ville de Val-des-Sources enregistre un surplus de 490 506 $ pour l’année 2021

Val-des-Sources — Lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal tenue le lundi 13 juin dernier, la ville de Val-des-Sources a procédé au dépôt de son rapport financier pour l’année 2021.

Selon le rapport déposé, la ville de Val-des-Sources enregistrait au 31 décembre 2021 des revenus de fonctionnement de 12 767 947 $, affichant ainsi un surplus de fonctionnement de l’ordre de 490 506 $.

La municipalité expliqua alors qu’une grande partie de cette hausse qualifiée d’exceptionnelle est attribuable aux différentes transactions immobilières, soit au niveau de la perception des droits de mutation qui s’élèvent à 146 300 $, de même que 132 100 $ provenant de ventes de terrains détenus par la ville.

Le développement résidentiel, commercial, industriel et touristique est toujours au cœur des objectifs et préoccupations de la municipalité, qui indique avoir plusieurs projets en ce sens, présentement en analyses.

« La mise à niveau des infrastructures municipales demeure également parmi les priorités. En 2021, c’est 3 000 000 $ qui a été enregistré en dépenses d’investissement. », pouvait-on lire dans le communiqué émis par les bureaux de la municipalité.

« Le conseil municipal et moi sommes très fiers des résultats présentés pour l’année 2021. L’objectif de la municipalité est d’offrir un milieu où il fait bon vivre à ses citoyens et on y parvient avec de beaux investissements entre autres en infrastructures et en loisirs », souligne M. Hugues Grimard, maire de la ville de Val-des-Sources.