La passerelle Chamberland se refait une beauté

Windsor – Des travaux de rénovation majeurs seront sous peu réalisés à la passerelle Chamberland, située au bout de la 6e avenue, à Windsor.

« Nous allons garder la structure existante, mais nous allons refaire les garde-corps », confirme Sylvie Bureau, mairesse de Windsor.

Ces travaux sont rendus possibles grâce à une subvention de 76 000 $. « Cette somme va couvrir les travaux à la passerelle Chamberland. Elle servira aussi à refaire le panneau de bois à l’entrée de la Poudrière », précise Mme Bureau.

Les travaux à la passerelle devraient être réalisés au mois de septembre prochain. « Comme partout ailleurs, tout le monde est débordé actuellement », de dire la mairesse de Windsor.

Une plaque sera installée sur la passerelle pour identifier la structure.

La passerelle s’appelle Chamberland en l’honneur de celui qui a négocié avec la Ville et avec la Domtar pour que cette passerelle soit accessible.

« Il y a de plus en plus de personnes qui passent à cet endroit. Les gens ont découvert la piste cyclable et les sentiers de la Poudrière. Il y a beaucoup de monde qui utilise cette passerelle », souligne Mme Bureau.

Entrée du camping

Par ailleurs, les autorités municipales ont procédé à certains travaux à l’entrée du camping Watopeka.

« Oui, nous avons amélioré l’entrée et la sortie du camping, mais, avant tout, nous voulions rendre plus sécuritaires les lieux parce qu’il y a un petit parc à l’arrière de l’aréna. Les jeunes du camp de jour vont beaucoup dans ce petit parc. Nous avons donc clôturé pour qu’il n’y ait plus de contact entre les voitures et les utilisateurs du parc en question », insiste la mairesse de Windsor.