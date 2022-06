San Antonio : les bouteilles se perdrent dans le transport

Windsor – Parce que ses bouteilles se sont perdues dans le transport, jamais la Ville de Windsor n’a pu être jugée pour la qualité de son eau lors de la rencontre annuelle Ace 22 présentée par le American Water Works Association qui se tient à San Antonio.

Ce concours détermine la meilleure eau potable municipale en Amérique. Lors de cet évènement, les juges et le public sont interpellés afin de tester la meilleure eau potable municipale.

Dans ce sens, Francis Nicol, surintendant au Service du traitement des eaux, s'est envolé pour San Antonio afin de présenter au jury et au public le produit récolté dans l'usine de filtration Marcel-Bédard.

M. Nicol s'est rendu à destination, ce qui n'est pas le cas des bouteilles refermant l'eau de la Ville. Cette situation hors du contrôle de la Ville a fait en sorte que les bouteilles d'eau ont été égarées lors de la livraison.

Le transporteur confirme la livraison alors que les organisateurs affirment le contraire. Les bouteilles d'eau avaient préalablement quitté Windsor le 6 juin dernier avec les étiquettes fournies par le transporteur. Une fois sur place, M. Nicol a tout fait en son pouvoir afin de les retrouver, mais sans succès.

« Cette situation est vraiment dommage, nous savons que notre équipe a travaillé très fort afin de se retrouver à cette compétition et de voir d'être si près du but, mais qu'une situation hors de contrôle comme cela arrive, c'est plus que désolant », a réagi Sylvie Bureau, mairesse de Windsor.

La Ville de Windsor n'ayant pu être considérée dans la compétition, l'American Water Works Association a tout de même fait un clin d'œil à la situation lors de la remise du prix au récipiendaire. « Notre eau est tellement bonne; quelqu'un l'a probablement volée! » a mentionné Mme Bureau avec un sourire en coin.