Windsor en compétition à San Antonio

Windsor – La Ville de Windsor ira représenter le Québec dans le cadre de la rencontre annuelle ACE 22 présenté par le American Water Works Association.

Dans le cadre de cet évènement, les juges et le public seront interpellés afin de tester la meilleure eau potable municipale et ainsi nommer les prix convoités de choix du public et The best of the best.

M. Francis Nicol, surintendant au Service du traitement des eaux, va faire bénéficier le jury et le public du produit récolté dans l’usine de filtration Marcel-Bédard. Il s’est envoler pour San Antonio ce week-end afin d’être présent ce mardi 14 juin avec les représentants des états américains ainsi que les autres provinces canadiennes. « Nous sommes excessivement fiers du travail effectué par l’équipe du Service du traitement des eaux et voir Windsor compétitionner au niveau nord-américain n’est pas banal. Notre population peut vraiment être fiere de la qualité de l’eau potable qui leur est distribuée.» a mentionné madame Sylvie Bureau, mairesse de Windsor.

Un deuxième honneur en vue

Rappelons que l’usine de filtration Marcel-Bédard de Windsor s’est vue décerner le prix convoité de la « Meilleure eau du Québec 2021 » lors du 44e Symposium sur la gestion de l’eau de Réseau Environnement, qui avait lieu à Montréal les 19 et 20 octobre derniers. L’usine à la fine pointe de la technologie a été inaugurée en novembre 2020 après d’importants travaux d’agrandissement et de modernisation de 12,3 millions de dollars. Le procédé de filtration au chlore fut abandonné au printemps 2021 pour faire place à la désinfection aux rayons ultraviolets et à la monochloramine. Cette technologie est bien répandue aux États-Unis et dans le reste du Canada, mais encore peu utilisée au Québec.