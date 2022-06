Windsor distribue 33 tonnes de compost

Windsor — Encore cette année, la distribution de compost a connu un franc succès à Windsor. Pas moins de 33 tonnes de compost ont été remises à la population locale.

La distribution s’est déroulée le samedi 21 mai à l’arrière du garage municipal de Windsor.

« Les gens sont bien heureux de venir chercher ce qu’ils ont déposé dans le bac brun », affirme la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau.

Cette année, la distribution a débuté à 9 h. « Un peu après 8 h, il y avait déjà une longue file d’attente. L’an prochain, nous allons envisager de commencer plus tôt. Les gens veulent venir chercher leur compost de bonne heure pour pouvoir ensuite aller travailler la terre », soutient Mme Bureau.

En parallèle, la Ville a fait la distribution d’arbres. « Il y avait 500 arbres à donner. Il n’en reste que quelques-uns. C’est vraiment une belle réussite. Nous avons vécu une très belle journée. Je suis vraiment contente de voir que les gens répondent positivement à ce genre d’activité », mentionne la mairesse de Windsor.

Il faut dire que c’est économiquement intéressant pour les citoyens. « Le compost est gratuit. De plus, ça pend la moitié moins de terre en mélangeant le compost et la terre. C’est une bonne affaire. Surtout que le compost est riche en minéraux », de dire la première magistrate, qui a elle-même un potager et « beaucoup de fleurs » sur son terrain.

« C’est une belle activité. Nous sommes contents du résultat. Il y a eu énormément de monde », affirme Mme Bureau, qui n’a cependant pas de chiffres pour préciser cette affirmation puisqu’aucune comptabilité n’est réalisée le jour de la distribution.