Saint-Denis-de-Brompton – À peine trois semaines après avoir annoncé sa volonté de former un comité de travail pour l’optimisation des services préhospitaliers sur le territoire municipal, Saint-Denis-de-Brompton voit son initiative se concrétiser. Les activités du nouveau comité PR (premiers répondants) démarreront donc cette semaine.

Dédié à l’optimisation de l’offre de soins préhospitaliers sur son territoire, le comité a pour mandat de favoriser des formations de secourisme, notamment par la création d’un service complémentaire bénévole de premiers répondants.

« Un de nos citoyens qui est urgentologue fera également partie de comité, applaudit le maire Daniel Veilleux. Il s’agit du Dr Jasmin Bouchard, directeur médical régional adjoint des services préhospitaliers d’urgence à la direction des services généraux du CIUSSS de l’Estrie ».

S’est joint au groupe un enseignant PR qui a été paramédic pendant plus de 15 ans, Jean-François Longchamps, qui a aussi été coordonnateur à la répartition aux mesures d’urgence du Centre de communication santé Estrie, ainsi que la pharmacienne Géraldine Veilleux-Perron, conseillère municipale à Saint-Denis-de-Brompton.

De plus, séduite par le projet offrant une sécurité supérieure de proximité, la municipalité voisine de Racine a également délégué un représentant pour siéger sur le comité. Il s’agit du conseiller municipal André Courtemanche.

Augmenter les premiers témoins formés

M. Veilleux mise sur la mobilisation de la population qui manifeste déjà un grand intérêt envers l’offre de soins préhospitaliers, afin d’accroître le nombre de premiers témoins formés en RCR.

Il raconte par ailleurs que pas plus tard que le 29 avril dernier, Jean-François Longchamps et un ambulancier ont offert la formation de secourisme Héros en 30 aux élèves de 5e et 6e années à l’école Jardins-des-Lacs.

« C’est exactement ce que nous souhaitons encourager, lance M. Veilleux. Parce qu’au-delà de l’intervention des services paramédicaux, le premier témoin est la plupart du temps un parent ou un collègue ».