André Bachand participe au projet de parc intergénérationnel de Wotton

Wotton – Le député de Richmond, André Bachand, a consenti à accorder une aide financière de 5000$ pour accompagner la Municipalité de Wotton dans la construction d’un parc intergénérationnel sur le site de l’ancien garage municipal.

Cet endroit aura une vocation intergénérationnelle, permettant des rencontres entre citoyens de tous âges. On souhaite que ce parc, situé en plein cœur du village, constitue un lieu tranquille et reposant où tous pourront échanger dans une atmosphère conviviale. Les gens peuvent accéder au parc par les rues Gosselin et MGR-O’Bready.

La Municipalité a procédé à la démolition de son ancien garage en 2019 et a installé des clôtures l’an dernier. Avant l’hiver, des arbres fruitiers ont été plantés permettant le partage et la proximité d’aliments sains. Au cours des prochaines années, Wotton souhaite y ajouter un pavillon, une table et une balançoire, dans le cadre d’un projet évalué à plus de 20 000$.

« Le parc intergénérationnel de Wotton est un projet magnifique qui permettra une cohabitation harmonieuse et l’établissement de liens plus forts entre jeunes et moins jeunes de la région. Ces sites rassembleurs sont essentiels à la qualité de vie et au développement de nos collectivités. Merci à la Municipalité d’avoir mis sur pied cette belle initiative ». André Bachand, député de Richmond

« La contribution du député André Bachand au projet de parc intergénérationnel est symbolique à plus d’un niveau. D’abord, elle permet de finaliser un chantier communautaire significatif pour les Wottonnaises et les Wottonnais. En outre, elle atteste d’une réelle vision familiale d’avenir et de fierté pour nos communautés rurales. Elle s’inscrit par ailleurs dans cette longue lignée de persévérance et de labeur qu’avaient les 21 familles souches qui ont participé avec fierté au développement de Wotton depuis 160 ans. Et bien au-delà de sa participation financière, je remercie M. Bachand pour son écoute active et son intérêt envers ce projet structurant pour notre municipalité. » Jocelyn Dion, maire de Wotton