Les bénévoles honorés à Windsor

Windsor – À l’occasion de la Semaine de l’action bénévole, plus de 175 personnes ont pris part à une cérémonie durant laquelle les bénévoles de Windsor et de Val-Joli ont été honorés.

La Ville de Windsor, La Municipalité de Val-Joli, La caisse Desjardins du Val-Saint-François, La Chambre de commerce régionale de Windsor, les Chevaliers de Colomb, le député André Bachand et le Centre d’action bénévole de Windsor et région ont participé à l’organisation de cette grande fête des bénévoles.

Cette année, c’est René Pruneau qui a reçu le titre de bénévole de l’année. Il est engagé dans les Chevaliers de Colomb depuis plus de 25 ans. Il a occupé plusieurs fonctions : membre, responsable de la Guignolée et du Pain partagé ; il a été également d’une grande utilité pour le montage et la livraison des Paniers de Noël.

Son engagement dans d’autres organismes est remarquable : Tournoi Bantam, Hockey mineur et sénior en passant par commissaire d’école, les comités de parents, paroisse Saint-Gabriel et Saint-Philippe, Carnaval de Windsor et le Centre d’action bénévole.

La mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, affirme qu’une ville comme Windsor ne peut se passer de ses bénévoles. « Il y avait beaucoup d’organismes présents à cet événement. C’était vraiment impressionnant. Les gens étaient contents d’être là », soutient-elle.

« Pour Windsor, le bénévolat, c’est primordial. Que ce soit pour la Popote roulante ou pour les jeunes au soccer, ou peu importe, s’il n’y a pas de bénévoles, il n’y a pas d’activités. On n’aurait pas assez d’argent pour payer tous ces gens. C’est évident. C’est pour ça que nous devons bien nous en occuper. Les organismes n’existeraient pas sans la présence des bénévoles », de dire la mairesse de Windsor, en mentionnant que la Ville a fourni 3000 $ pour le repas.