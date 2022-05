André Bachand contribue au 125e de Kingsbury

Kingsbury - Le député de Richmond, André Bachand, a remis 7500 $ à la Municipalité de Kingsbury afin de contribuer à l’organisation des célébrations entourant le 125e anniversaire de sa fondation.

Déjà, La Municipalité a annoncé la tenue d’une journée festive et rassembleuse le 9 juillet.

« Les membres du conseil se joignent à moi pour remercier André Bachand pour sa participation financière qui nous permettra d’offrir des activités diversifiées pour souligner cette journée mémorable », mentionne Martha Hervieux, mairesse de Kingsbury.

Au cours de cette journée destinée aux gens de Kingsbury, actuels et anciens, on procédera, entre autres, au lancement du livre relatant l’histoire de Kingsbury et au dévoilement de la nouvelle passerelle.

On aménagera un circuit patrimonial, des jeux pour les enfants et une foule d’autres activités. La célébration culminera par une soirée avec chansonniers et un feu de joie.

« C’est avec grand plaisir que je contribue à l’organisation de cette fête qui marquera de belle façon le 125e anniversaire de cette communauté dotée d’une riche histoire. Je souhaite que cette journée soit parsemée de bonheur et qu’elle soit une occasion pour les gens de la région de prendre un temps d’arrêt pour se rassembler et fraterniser. Après deux ans de pandémie, nous avons plus que jamais besoin de nous retrouver », souligne André Bachand, député de Richmond à l’Assemblée nationale.

Fondée en 1896, la Municipalité de Kingsbury est la plus petite de la MRC du Val-Saint-François, s’étendant sur une superficie d’à peine 7 km2.

Bien située entre Richmond et Windsor, elle se distingue aujourd’hui par son marais sur la rivière au Saumon où se concentrent une faune variée et une flore luxuriante. Jusqu’au début du 20e siècle, Kingsbury était le haut lieu d’une industrie d’extraction et de transformation d’ardoise. Plusieurs résidences arborent toujours des toitures de ce matériau.