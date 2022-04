Plus de 8,5 M$ pour des travaux de séparation du réseau d’égout

Windsor – La Ville de Windsor injectera un peu plus de 8,5 M$ pour la réalisation des travaux de séparation du réseau d’égout unitaire, où l’eau de pluie vient s’ajouter dans le même conduit aux eaux usées rejeté par les maisons.

Les travaux seront réalisés au cours de l’été. Ils se dérouleront sur la rue Saint-Pierre, entre Saint-François et Saint-Jean, ainsi que sur la rue Ambroise-Dearden, entre la rue Principale Nord et la rue Saint-Georges.

« C’est en fait la vieille méthode de construction où on combinait les eaux usées et l’eau de pluie dans une même infrastructure », explique Benjamin Désourdy, directeur au service des travaux publics à la Ville de Windsor.

Dans une portion de la rue Ambroise-Dearden, les tuyaux ont plus de 100 ans. « Ces infrastructures sont en fin de vie et le remplacement était nécessaire. Au-delà du rajeunissement, le but premier est de séparer les eaux usées et les eaux pluviales dans deux conduits différents. En conséquence, mois d’eau usée se rendra jusqu’à l’épuration », souligne M. Désoudy.

Débordements

Avec ce moins grand apport d’eau dans les eaux usées, les autorités municipales s’attendent à une diminution significative des épisodes de surverse. « Nous ne pouvons pas le garantir, mais les probabilités sont qu’il risque d’y avoir beaucoup moins de débordement d’eau usée », soutient le directeur au service des travaux publics.

Une partie du projet est subventionné. Une somme de 2 M$ sera versée par le fédéral à la Ville de Windsor en un seul virement de fonds. La contribution financière du gouvernement du Québec, au même montant, sera déposée en vingt virements de fonds annuels.

Dans ces secteurs, les automobilistes devront s’adapter aux différents contournements.

« Nous voulons minimiser les travaux en face de l’école durant la période scolaire », ajoute M. Désourdy.