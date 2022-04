Loisirs et culture : une entente intermunicipale signée !

Windsor – La Ville de Windsor et les municipalités de Saint-Claude, de Saint-François-Xavier-de-Brompton et de Val-Joli ont conclu une entente intermunicipale relative aux loisirs et à la culture.

Avec ce partenariat, les citoyens de Saint-Claude, de Saint-François-Xavier-de-Brompton et de Val-Joli pourront accéder aux infrastructures et aux services de loisirs et culturels de la Ville de Windsor.

Pour sa part, offrant déjà ces services à leurs citoyens, les services du camp de jour et de la bibliothèque ne font pas partie de l’entente avec la municipalité de Saint-Claude.

Bonne entente

« Nous sommes fiers de pouvoir collaborer avec les villes voisines et d’en arriver à une entente qui en fera bénéficier les citoyens des quatre municipalités. Cette entente reflète la bonne collaboration entre nos administrations respectives. », déclare Sylvie Bureau, mairesse de la Ville de Windsor.

Le maire de Saint-Claude se dit heureux du dénouement de la nouvelle entente de loisirs. « Nous voulons offrir la possibilité aux citoyens de Saint-Claude de profiter des installations et des équipements de la Ville de Windsor. Nous avons toujours une bonne collaboration avec la Ville et la conclusion de cette entente a également bonifié les services, entre autres, l’accès gratuit aux sentiers de la Poudrière. » a déclaré Hervé Provencher.

Selon le maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton, cette entente officialise les différents partenariats économiques et techniques avec la Ville de Windsor conclus depuis quelques années. « C’est important de la communiquer à la population puisqu’elle permet de bonifier les services offerts plutôt que de les doubler. La mise en commun des services et des infrastructures est une approche gagnante pour les municipalités, mais surtout pour le citoyen qui en bénéficie », souligne Adam Rousseau.

Sans frais

« La municipalité de Val-Joli est heureuse de faire partie de l’entente en Loisirs avec la Ville de Windsor. Cette entente permet à nos citoyens de pouvoir bénéficier de toute l’offre de service en loisirs de la Ville de Windsor sans frais supplémentaires. » a déclaré Rolland Camiré, maire de la municipalité de Val-Joli.

La présente entente est établie pour une durée initiale de quatre années, se terminant en décembre 2025.