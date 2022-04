Lynda Tétreault élue à la mairie d’Ulverton

Ulverton — Après une campagne électorale ayant suscité beaucoup d’intérêt dans la communauté, Lynda Tétreault a finalement été élue à la mairie d’Ulverton avec seulement 20 voies de majorité.

Elle a obtenu 120 votes comparativement à 100 pour l’autre candidat, Bernard Fortier. Il s’agit d’un taux de participation de 58 % pour cette municipalité de 439 habitants.

France Bouthillette avait quitté ses fonctions de mairesse le 21 décembre dernier, un peu plus d’un mois après la tenue des élections. Elle affirmait alors qu’il existait un « climat malsain » au sein du conseil municipal.

« Je suis très contente des résultats même s’ils sont assez serrés. Nous avons vécu une élection agréable. J’ai obtenu 55 % du suffrage. C’est sûr qu’on aimerait toujours avoir plus, mais c’était quand même ma deuxième élection en quatre mois », a réagi Mme Tétreault, au lendemain de son élection à la mairie d’Ulverton.

Selon elle, la controverse accompagnant la dernière campagne électorale a apporté son fruit de désinformation. La situation a polarisé l’attention.

Mme Tétreault s’attend maintenant à une période transitoire. « Il y aura la passation des dossiers. Je vais tous les prendre en main », affirme la nouvelle mairesse.

Les orientations prises lors de l’adoption du dernier budget 2022 vont dicter en grande partie les gestes à poser par le conseil municipal. « Nous ne pourrons pas déroger de ces orientations budgétaires. Nous devrons prendre des décisions dans ce sens », soutient Mme Tétreault.

La gestion des actifs municipaux demeure au centre de ses préoccupations. « Nous allons continuer à avoir une bonne gestion de l’administration. Nous allons devoir suivre le budget adopté », insiste la mairesse d’Ulverton.

Mme Tétreault ne veut pas trop élaborer sur les projets spécifiques qu’elle tentera de mener à terme au cours de son mandat comme mairesse. « Je vais vous en parler plus tard. Je ne suis pas seule là-dedans. Oui, j’ai des idées ; oui, il y a des choses qui me tiennent à cœur. Mais, mon véritable objectif, c’est de satisfaire tout le monde à Ulverton. Je veux que chacun soit heureux en rapport aux décisions du conseil. Je vais prendre un certain temps pour m’approprier les dossiers. Vous me rappellerez dans six mois », mentionne-t-elle.

Mme Tétreault a tenu à féliciter son adversaire, Bernard Fortier. « Il a fait une très bonne campagne. Nous sommes chanceux de voir des citoyens s’engager de la sorte dans la communauté, d’une façon ou d’une autre », termine la mairesse d’Ulverton.