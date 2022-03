Sylvie Bureau au conseil d’administration de l’UMQ

Windsor —La mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, vient d’être nommée au sein du conseil d’administration de L’Union des municipalités du Québec (UMQ) à titre de représentante de la région de l’Estrie.

« Je suis très fière de cette nomination et de pouvoir représenter l’Estrie auprès de l’Union des municipalités du Québec, d’autant plus que ce conseil d’administration est historique en étant un paritaire », souligne Mme Bureau.

À l’occasion d’une réunion de sa Commission femmes et gouvernance, l’UMQ a annoncé que son conseil d’administration a atteint la parité entre les femmes et les hommes, une première depuis la fondation de l’organisation, en 1919, et une première pour une union municipale.

À l’issue du processus d’élection tenu au cours des dernières semaines pour désigner les 15 représentants des caucus régionaux au conseil pour le mandat 2022-2024, six mairesses ont été élues ou réélues. Cette progression portera, à compter du 1er avril prochain, à 25 le nombre de femmes siégeant au conseil de l’Union (composé de 50 élus).

Soulignons que l’UMQ atteint ainsi l’une des cibles qu’elle s’était fixées dans sa politique d’égalité entre les femmes et les hommes, intitulée « En mouvement pour la parité » et adoptée en 2019. La politique, une mesure-phare de la planification stratégique 2018-2022 de l’Union, proposait en effet 15 mesures pour renforcer la démocratie municipale en favorisant la pleine participation des femmes au sein de l’organisation et pour permettre à l’UMQ de devenir un modèle en faisant la promotion des meilleures pratiques en cette matière.